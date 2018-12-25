地方公職當選人宣誓就職 正、副議長首次記名選舉

六都正副議長名單。（內政部提供）

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內政部表示，新一屆直轄市長、直轄市議員、縣市長、縣市議員、鄉鎮、市長、鄉鎮、市民代表、直轄市山地原住民區區長及區民代表等8類約3200多位民選地方公職人員當選人今天宣誓就職。地方議會與代表會議員、代表宣誓就職後，也首次全面以記名投票方式選舉產生正、副議長，讓地方議會與代表會的陽光、透明向前邁出重要的一步。

內政部指出，11月24日九合一地方公職人員選舉的當選人，除了村里長因不適用宣誓條例規定無需宣誓外，均應於今日宣誓就職。為了協助地方順利完成宣誓就職及交接典禮，今日行政院及內政部等中央部會共派出44人至地方政府及議會執行直轄市長、縣市長及直轄市議員、縣市議員的監誓、監交工作，並代表中央向各位當選人表達誠摯的恭賀與祝福，也期許各當選人未來四年能不負民意所託，善盡職責為民眾福祉打拚。

內政部進一步表示，除了當選人宣誓就職外，今天也是全國地方議會在地方制度法105年將地方議會正、副議長選舉由無記名投票修正為記名投票後，首次全面選舉正、副議長，透過記名投票讓各個議員的投票行為公開向其選民與所屬政黨負責，對於地方議會公開透明是非常重要的里程碑。至於選舉結果，在議長部分，民進黨籍1人，國民黨籍19人，無黨籍2人，男性20人，女性2人，新任12人，連任10人；副議長部分，民進黨籍2人，國民黨16人，無黨籍4人，男性19人，女性3人，新任16人，連任6人。

(中時 )

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