柯P網羅政二代任幕僚 李嘉進兒子入北市府

2018年12月25日 15:57 中時 張潼

台北市長柯文哲沒有政黨，但此次新公布的小內閣名單，不乏來自新竹市、台中市政府的官員，讓外界好奇是否也是另一種「白綠合作」。不過據了解，不只一級機關局處，攤開柯文哲幕僚名單，民進黨立委陳明文兒子陳冠廷出任副發言人，國民黨前立委、國安會前諮詢委員李嘉進的兒子李縉穎也擔任市長室主任研究員。

北市府今早公布由輔選柯有功的幕僚黃瀞瑩、柯昱安擔任副發言人，第三位副發言人則是陳冠廷。陳冠廷今下午受訪時表示，自己的確有民進黨籍，但「我僅代表我個人，我是獨立個體」，所以不會是白綠合作最重要的橋樑；但他也不諱言，自己認同柯文哲提出財政紀律、行政效率等理念，且政黨之間本來就不應該只有競爭，要有競合，所以他認為，目前可說是一個「競合的開始」。

陳冠廷也表示，他尊重爸爸作為國會立法委員的職務，爸爸也必須尊重他擔任副發言人的職務，到職之前有向爸爸報告，爸爸說尊重他的決定。

不過，由於綠營色彩鮮明，當被問到認不認同柯文哲兩岸一家親的論述？陳冠廷直言，他未來在市府內要扮演的角色，是要讓「台北市國際政策再平衡」，簡單說就是要加強對美、對日、對歐的關係。他事後進一步向媒體解釋，他認為現階段北市府國際政策「缺一塊」，也就是部分人士會質疑柯面對兩岸議題的立場，所以更要把對其他國家的交流補起來；不過，當被追問是否認為柯的國際或兩岸政策過於偏頗，他不願正面回應，僅強調「需再平衡」。

柯幕僚、新任研考會主委余家哲則表示，因為業務關係認識陳冠廷，所以找他擔任副發言人，市長也和陳談過，「父親」的因素當然會列入考量，但不會因此說yes或no（指同意或拒絕入府）。

因媒體不斷追問白綠合作，余家哲進一步透露，其實不只陳冠廷，市長室近日也補進主任研究員李縉穎，李的爸爸就是國民黨前立偉李嘉進，李嘉進也是馬政府時代主導台日運作的前亞東關係協會會長。

(中時 )