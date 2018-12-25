潭水亭員工涉業務侵占「被離職」 勞資調解破局

潭水亭觀音媽廟爆發勞資爭議，原本擔任會計的鄭姓女員工因涉業務侵占罪嫌，日前遭調任清潔工，近日還被公告離職。（王文吉攝）

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幫神明做事也鬧出勞資糾紛！台中潭水亭鄭姓女員工因職務遭新主委調動，還被公告離職，鄭女向勞工局申請勞資爭議調解，要求廟方補足薪資差額及恢復原職務。廟方則以鄭女涉業務侵占遭緩起訴為由，不適任廟務工作，不再續聘。對此勞工局表示，鄭女若對調解結果不滿意，可進一步提起訴訟或申訴檢舉。

現年65歲的鄭女，2007年進入潭水亭擔任會計，今年元旦被新任主委蔡瑞忠調任清潔工，並在本月初公告「年底解聘」。蔡瑞忠指出，他上任前就耳聞鄭女有債務糾紛，認為不適任接觸金錢的工作，才將她調任清潔工。會計職務合約到今年3月，4月才調降為清潔工薪資。

蔡瑞忠還說，因有離職員工向他投訴「沒領到年終獎金」，經地檢署調查，鄭女因涉及業務侵占遭緩起訴，且上班不正常，又與誦經師姐發生爭論，為顧及潭水亭聲譽，才決定將她解僱，要求鄭女工作到12月31日。

潭水亭多位委員表示，鄭女因單親，經濟情況不佳，廟方也很同情，主委也一再給她機會，但這1年來爭議行為不斷，甚至有人跑到廟裡討債。鄭女已年滿65歲，廟方於今年9月依規定給予20多萬元的退職金，明年將不再繼續聘僱。

鄭女解釋，王姓離職員工的年終獎金，是自己向對方借貸，並沒有侵占，因誦經師姐誣指她欠錢不還，才一時氣憤將師姐的包包丟到地上。她只有保有工作，要求廟方恢復原職及補薪資差額，但廟方皆不同意。

對此，勞工局表示，鄭女若不滿意，可進一步提起訴訟或向勞工局申訴檢舉；廟方則表示，希望該起勞資爭議能就此圓滿落幕，不要再影響廟務及廟譽。

(中時 )

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