雙喜！凌晨才自然產 林秉君直奔議會就職

新竹縣議員林秉君25日就職日當天清晨生產，餵完奶後直奔議會。（邱立雅翻攝）

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剛生產完不到4小時就出現在新竹縣議會準備就職的平地原住民議員林秉君，匆忙到手上的住院手環還來不及拆。（邱立雅攝）

地表最強議員產婦！新竹縣平地原住民新科議員林秉君預產期原在元旦，但卻在耶誕節清晨提早報到，當天上午也是第19屆議員就職典禮，林秉君原想忍到就職完才生，但女兒等不及來報到，讓她餵完奶就直奔議會現場，而可愛的女兒也成了最棒的耶誕禮物。

「完了，會不會沒辦法參加就職典禮？」林秉君回憶前兩天開始陣痛時，心情一度很緊張，深怕趕不及人生第一回議員就職典禮，直到平安夜開始規律陣痛，25日凌晨已經開了2指半，她決定先去醫院報到。

林秉君說，奔往醫院生產的過程中，她一直跟肚內女兒喊話：「寶貝加油，一定要快點出來，讓媽咪去參加就職典禮。」果然女兒相當爭氣，讓她僅努力了2個小時後就順利生產。

凌晨5時生完後，林秉君趕緊將寶寶餵飽飽，才整理儀容、化上淡妝跟醫生請兩個小時的假，出發到縣議會準備就職。林秉君表示此次為第3胎，她表示很了解自己的身體狀況，幸虧不是忍完就職典禮才生產，她笑說：「那一定超狼狽的。」

精神奕奕的林秉君說，生產這麼順利也是因為選舉跑得很辛苦，當作是運動助產。林秉君快閃議員就職典禮，隨即又回到醫院與寶寶相聚，她抱著寶寶表情洋溢著母愛，她笑說出門太久了，迫不及待回醫院再替寶寶餵奶。對於即將上任，林秉君表示，擔任議員要承襲父親林光榮的政見，替原住民族群發聲、做好服務工作。

(中時 )

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