盧秀燕：元旦起 台中市民及全球12歲以下童看花博免費

2018年12月25日 15:50 中時 盧金足

台中市長盧秀燕25日上午就任後，下午隨即舉行首次市政會議。（盧金足攝）

台中市府觀光旅遊局長林筱淇提醒民眾注意園區的告示牌「台中市民通道含新住民及十二歲以下兒童」，輕鬆入園看花博。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕25日上午就任後，下午隨即舉行首次市政會議。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕25日上午就任後，下午隨即舉行首次市政會議，宣布台中市民及外縣市、世界各地的12歲以下兒童，全部免費看花博，該項政策經市政會議審議後，明年元旦開始實施，且因應人潮太多可能有爆棚問題，建議市民朋友盡量安排周二、三、四這三天入園看花博，享受優良參觀品質。

盧秀燕表示，台中花博預計花九十億元經費，花的是民脂民膏，台中市民看花博與其他縣市民眾及外國人收費一致不公平。

「從明年元旦開始，台中市民看花博免費參觀！」盧秀燕說，台中市民朋友可以享受免費參觀服務，包括外縣市及世界各國的十二歲以下兒童都全部免費，台中市友愛兒童予以優待，增長兒童知識開眼界，也是教育一環。

盧秀燕表示，現在要拚經濟，宣布開放全世界的十二歲小朋友來台中免費看花博，這是一個很好的花博經濟誘因，因為小朋友門票免費，全家人考慮來台中花博，一到台中的旅遊行程，除了有大人門票收入，民眾進入台中市後，開始使用各項交通工具，包括大眾運輸、搭計程車等交通經濟。

此外，吃飯創造餐飲經濟，伴手禮經濟，來台中展開兩天一夜或三天兩夜的住宿經濟，飯店和商店、攤商賺大錢，舉辦花博帶來台中的經濟收入。

盧秀燕強調，花博新政策經市政會議審議後，明年元旦開始實施，讓台中市民享受免費參觀花博，她也提醒市民，之前她到園區訪視從市民視角來看，工作人員指出，外縣市及外國朋友來花博園區，以周五、六、日、一較多，為避免免費參觀的大量人潮，建議市民朋友多利用周二、三、四這三天參觀。

因應人潮湧入，盧秀燕要求相關單位舉行民眾爆棚的壓力測試，讓民眾享受愉快參觀經驗。

台中市府交通局長葉昭甫表示，之前民眾申辦的花博卡，本來入園需刷花博卡，元旦後台中市民入園不需再刷花博卡，但仍可以做為悠遊卡儲值及小額支付使用。

台中市府觀光旅遊局長林筱淇提醒民眾注意園區的告示牌「台中市民通道含新住民及十二歲以下兒童」，輕鬆入園看花博。

(中時 )