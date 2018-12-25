王義川為機車族請命 沈智慧盼當助攻手

2018年12月25日 16:22 中時 張妍溱

沈智慧（右二），25日參加市長盧秀燕就職典禮，表示若當選盼成為盧秀燕國會最強「助攻手」。（張妍溱翻攝）

台中巿第5選區（北、北屯區）立委補選藍營候選人沈智慧，25日參加市長盧秀燕就職典禮，讚賞盧和市府團隊是「牛仔褲團隊」，活力且接地氣，若當選盼成為盧國會最強「助攻手」；綠營候選人王義川一早至中清路、文心路口拜票，想當「機車立委」為機車族請命。

沈智慧說，盧秀燕市府團隊，捨棄以往就職典禮傳統西裝禮服穿法，改穿俐落牛仔褲搭配襯衫，新團隊有「打拚」新氣象。若當選將為台中爭取資源，配合盧秀燕「台中富市3」拚經濟3大政策，「前店後廠、自由港」讓「貨出去、錢進來」，讓台中經濟站起來。

現場有支持者看到「智慧姐姐」本尊，表示有看網路直播，不斷給予鼓勵、加油；沈說，中央與地方一起配合，讓市政能順利推動，呼籲守住藍軍在舊市區「關鍵1席」，一定要支持沈智慧，讓最有經驗的人，接棒盧秀燕。

「為了保住台中捷運，站出來參選！」王義川說，中清路、文心路口的捷運車站外觀快完成，除了大眾運輸的推動，拜票時看見機車族跟他熱情打招呼，忙碌載小孩上學、上班，期許自己做一個「機車立委」，為機車族爭取權益。

王義川提出，第一、交通部全面檢討禁行機車政策；第二、交通部能重視機車族安全，修正合宜的交通安全規則；第三、機車停車收費合理化：區位、時間、費率，能達到「先供給、再管理」，提升車位周轉率，而非為了收費而收費。

(中時 )