40年老菸槍肺阻塞不自知 爬山險喪命

2018年12月25日 16:04 中時 鄭郁蓁

一名58歲的王爺爺是40年的老菸槍，即使已整天「酷酷嗽」，仍抽個不停，直到今年出遊登山，1分鐘才走不到10幾階，王爺爺就氣喘連連，且咳嗽得比以往厲害，結果因呼吸困難當場昏倒，緊急就醫才發現早就罹患「肺阻塞」，所幸在鬼門關前救回一命。

王爺爺知道自己罹患肺阻塞後，回想起發病情景，他感嘆「當時就好像只能透過一支吸管呼吸，幾度喘不過氣...」，出院後便下定決心戒菸，並按時用藥回診，病情才明顯獲得控制改善。

收治王爺爺的亞東醫院胸腔內科主任醫師鄭世隆表示，王爺爺的肺因吸菸幾乎都被堵塞，一喘起來就會吸不到空氣，到院時危及到要插管。

鄭世隆表示，抽菸會造成肺長期發炎，導致呼吸道越來越狹窄，但許多人往往不以為意，以為是感冒或是多休息就會好，加上一般診所沒有肺功能檢驗機，因此國內的肺阻塞的診斷率僅33%，高達七成患者等於都不知道自己有肺阻塞問題。

台大醫院內科部副主任王鶴健指出，肺阻塞有「三高」，高盛行率、高共病、高死亡率，他表示，肺阻塞多發生在40歲以上的男子，九成是因吸菸導致，發作時會導致呼氣氣流受阻，讓人喘不過氣，彷彿只能透過一根細吸管呼吸，但因肺阻塞常見症狀為咳、痰、悶、喘，一開始可能僅認為是感冒引起而延誤就醫，導致多數人錯失黃金治療期。

台灣胸腔暨重症加護醫學會推出「一分鐘登階肺阻塞風險評估量表」，以肺阻塞篩檢生活化，讓民眾可以隨時隨地利用爬樓梯來檢視自己的肺活量。如果 1 分鐘內，登階未達30階，就屬於高風險族群，民眾需檢視自身有沒有吸菸史或喘咳痰的症狀，盡速就醫檢查。若1分鐘內，登階未達30階，就屬於高風險族群，民眾需檢視自身有沒有吸菸史或喘咳痰的症狀，盡速就醫檢查。若能登30-50階，屬於中重度，能爬50-80階屬於低度風險。

今年起國健署也推動「慢性阻塞性肺病疾病個案早期介入模式發展計畫」，將和「肺阻塞醫療給付改善方案」串聯，善用分級醫療與雙向轉診機制，全方位推動肺阻塞早期管理防治，從基層診所開始把關，一級院所作為支援後盾，希望達到「早期確診、早期介入」的目標。

(中時 )