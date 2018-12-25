國內今年首例！大陸打肉毒桿菌回國中毒發作

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疾病管制署今天公布國內今年首例民眾疑似因施打美容針引發肉毒桿菌中毒案例！疾管署官員表示，一位居住北部的40餘歲女性，曾於大陸非醫療機構的美容中心施打不明成分美容針，施打4天後開始出現吞嚥困難、視力模糊及呼吸費力等症狀至某醫學中心就醫，由於個案通報已超過3周，檢驗結果為陰性，但依其症狀及流行病學資料研判，應屬極可能病例，該名女性經過支持性治療緩解症狀，目前身體狀況改善許多。

疾管署官員指出，肉毒桿菌中毒的傳染途徑包括食入、外傷及醫源性等，而醫源性肉毒桿菌中毒，可能於注射肉毒桿菌毒素後數小時、數日或數周發病，症狀包括腹瀉、腹痛、便秘、食慾不振、嘔吐、倦怠、眩暈、複視、眼瞼下垂、顏面神經麻痺、講話困難及吞嚥困難等，可能會發展為呼吸無力衰竭，甚至死亡，如果出現疑似肉毒桿菌中毒症狀，須及時前往醫療院所診治，醫師亦要進行法定傳染病通報。

疾管署官員強調，根據國外文獻，香港2016年5月接獲首例疑似在注射後發生肉毒桿菌中毒的個案通報，截至2018年11月累積17例通報疑似個案，其中11例曾到中國大陸接受注射。另大陸一篇文獻彙整2009年4月至2013年6月，大陸共有86例醫源性肉毒桿菌中毒個案，為現有文獻中累積個案數最多的國家。

疾管署呼籲民眾，接受不當的肉毒桿菌毒素注射，可能對健康造成威脅，民眾在接受肉毒桿菌毒素等醫學美容療程前，應瞭解相關醫療資訊，包括確認該機構是否為立案登記醫療院所及肉毒桿菌毒素注射執行者是否為合格醫事執業登記的醫事人員等，以降低可能潛在的風險。

(中時 )

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