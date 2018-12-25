府院若敢繼續卡管 台大自主聯盟揚言街頭見

2018年12月25日 15:56 中時電子報 戴安瑋

教育部長葉俊榮昨突宣布勉予同意管中閔上任，消息一出，綠營反彈，行政院長賴清德今中午召見葉俊榮後，傳出賴火速簽准葉俊榮辭呈，管中閔能否上任出現變數。台大自主聯盟表示，「如果繼任的部長不簽台大校長聘任案，信不信大家會直接走上街頭？」。

台大自主聯盟今短短6小時，一連5次在臉書發文表示，「葉俊榮一宣布勉予同意管中閔上任，民進黨立院黨團Line群組隨即炸鍋，有綠委直言民進黨下課了，對2020執政不抱持希望；黨團幹部更直批，教育部做出這樣的決定，卻從未和黨團討論，讓人非常失望」、「其實我們比較失望，執政黨依然沒有從此次的大選慘敗中學到教訓，依然是那種：我已經打下天下了所以大家都要聽我的的以黨領政、以黨治國的心態」。

台大自主聯盟並說，「殊不知才在十幾個小時以前，總統府發言人林鶴明表示，針對台大校長遴選案，總統府對於此案的一貫的立場就是由教育部依照權責辦理；今年七月卡掉第二個教育部長吳茂昆、換上葉俊榮之後，賴清德更曾表示，葉俊榮學術地位崇高、有耐心與毅力，也具備理想和創新的特質，政院對台大校長遴選案的一貫立場就是尊重教育部的權責」、「尊重部會權責盡成空話，難道府院高層竟自爆是假新聞製造工廠？」

台大自主聯盟並說，到底是誰卡管？這個答案應該很明顯囉！提醒總統蔡英文，「您說好的尊重教育部的專業意見的，不要以為大家會忘記喔」。

(中時電子報)