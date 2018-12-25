流感疫情升溫 參加跨年活動注意溫差

2018年12月25日 15:59 中時 魏怡嘉

國內流感疫情升溫，依據疾管署監測資料顯示，國內上周類流感門急診就診人次計68148，疫情明顯上升，今年自10月1日起共已累計144例流感併發重症病例，其中11例死亡，感染型別以H3N2為主。疾管署官員表示，周末為跨年元旦連假，氣象預報未來一周仍有冷氣團南下，早晚氣溫偏低，呼籲民眾參加跨年聚會或活動，務必做好個人衛生防護措施，留意個人健康。

疾管署官員指出，近期北半球溫帶地區國家流感活動度呈上升趨勢，其中新加坡疫情處高峰，國內流感疫情則持續升溫，型別以H3N2為主有90例、佔63％；另加拿大、韓國、美國及中國大陸南北方已達流行臨界值或進入流行季，各國檢出病毒型別以H1N1為主，新加坡、日本及歐洲則為H1N1及H3N2共同流行。

疾管署官員表示，今年度公費流感疫苗截至12月23日，接種數超過503萬劑；目前0.5mL劑型剩餘量約10.4萬劑，0.25mL劑型剩餘量約5.5萬劑，各縣市疫苗將陸續用罄，提醒欲接種疫苗的民眾，請先向當地衛生局查詢確認，以免撲空。

另為落實流感就醫分流，疾管署官員指出，如果為輕微類流感症狀，可先至鄰近提供公費流感抗病毒藥劑的診所就醫，一旦出現呼吸困難、發紺、意識改變等流感重症危險徵狀，應儘速至大醫院就醫，凡經醫師臨床判斷判定符合公費藥劑用藥條件者，無須快篩，即可開立公費抗病毒藥物。

(中時 )