新科嘉義市長黃敏惠布達人事 喊 「上工了」拚經濟

2018年12月25日 16:08 中時 廖素慧

祕書長林建宏（左）財稅處印信交給新任財稅處長林瑞彥（右），市長黃敏惠監交。（廖素慧攝）

環保局副局長蕭令宜（右）升任環保局長。（廖素慧攝）

新任智科處長林立生。（廖素慧攝）

新科嘉義市長黃敏惠25日下午布達首波新人事，祕書長林建宏、民政處長劉美鳳、財稅處長林瑞彥、建設處長陳光興、智科處長林立生、環保局長蕭令宜，黃敏惠期勉市府團隊，承擔責任已經開始了，即刻起上工，放下意識形態，為嘉義市拚經濟。

黃敏惠說，她沒有任何公職及資源的艱辛處境下當選，是揹負人民滿滿的期待上台的，她只有滿滿責任，今天穿得漂漂亮亮就職，也從今天開始和大家一起上工了。

黃敏惠說，拚經濟才是王道，希望市府團隊在選舉過後放下所有意識形態，為嘉義市拚經濟，她任用的政務官就不多，從內部舉才，希望鼓勵文官制度下認真努力做事的人有機會升遷，也能適才適所適用。

原財稅處長林建宏調升祕書長，由黃敏惠過去執政期間的財政局長林瑞彥「回任」財稅處長；行政處長退休的陳光興回任建設處長；參議劉美鳳派任民政處長；環保局副局長蕭令宜升任環保局長；智科處長林立生是新面孔。

林立生是嘉義市人、63年次，嘉義高工、開南大學公共政策碩士、屏東教育大學教育行政所博士，曾任前教育部長吳清基辦公室專員、客委會主委劉慶中辦公室主任、gogoro電動機車專案經理。

(中時 )