新增2例腸病毒重症病例 疫情仍在上升

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疾管署今日公佈本周新增2例腸病毒併發重症病例，疾管署官員表示，國內腸病毒輕症疫情持續，由於腸病毒傳染力強，全年均有感染風險，提醒家中有嬰幼兒的民眾不可掉以輕心，民眾外出返家務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手，以降低腸病毒傳播的機會。

疾管署官員指出，上周新增的2例幼童腸病毒重症病例，為中部4歲女童及北部2歲男童，其中4歲女童本月初起因陸續出現咳嗽、鼻涕、急性無力肢體麻痺等症狀就醫並收治住院，經檢驗審查確認為腸病毒71型併發重症；2歲男童於本月中旬因出現發燒、皰疹性咽峽炎、肢體無力與抽搐等症狀就醫並收治住院，經檢驗審查確認感染克沙奇A10型腸病毒併發重症，所幸2人經治療後，狀況均已改善並已出院。

根據疾管署統計，國內上周腸病毒門急診就診人次共12,520人次，較前一週上升6.1％，仍高於臨界質。今年累計36例重症，以感染伊科病毒11型12例最多，其次為腸病毒71型8例，另還有感染克沙奇A4型、A9型、A10型、 A16型、B1型、B2型、B3型、B5型及腸病毒D68。近四周社區腸病毒檢出型別以克沙奇A型為多，但腸病毒71型及伊科病毒11型仍於社區活動，將持續監測疫情及流行病毒變化。

疾管署官員強調，連假將至，國人旅遊、拜訪親友的機會增加，如會接觸嬰幼兒應提高警覺，並落實正確洗手步驟，且須搓揉20秒以上。嬰幼兒如經醫師診斷感染腸病毒時，應避免與其他幼兒接觸，以降低交叉感染的風險。此外，5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，一旦發現嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力及肌抽躍等重症前兆，應儘速送往醫院接受治療。

(中時 )

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