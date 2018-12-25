宏翻天獨家口味招牌「砂窩魚頭」 讓你一嚐便成主顧

▲埔里宏翻天傳統獨家口味的砂鍋魚頭，是該店招牌，不少慕名前往品嚐的，一嚐便成主顧。（楊樹煌攝）

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▲位於埔里鎮中山路與北環路口的「宏翻天餐廳」及老闆廖崇宏、老闆娘王美娜。（楊樹煌攝）
▲宏翻天餐廳可口美味的「東坡肉」。（楊樹煌攝）
▲宏翻天的另一拿手好菜「台式雞酒」。（楊樹煌攝）
▲宏翻天餐廳打卡就送的可口美食炸番薯「拔絲地瓜」。（楊樹煌攝）
▲宏翻天的「金莎鹹蛋中捲」。（楊樹煌攝）

楊樹煌／南投報導

「砂鍋魚頭」是非常適合冬天享用好料理，尤其是火鍋熱食，更能突顯出魚頭的鮮味；位於埔里市區中山路與北環路口，有家「宏翻天餐廳」，傳統獨家口味的砂鍋魚頭，不僅是該店的招牌，更是老闆廖崇宏最拿手的得心應手好菜，不少慕名前往品嚐的，一嚐便成主顧。

從小就在日月潭畔土生土長的宏翻天餐廳老闆廖崇宏，自幼就喜愛垂釣，潭中曲腰魚和大頭鏈魚，是經常釣獲的魚，如何烹調出可口美食，因見長輩隨手烹煮都成美味佳餚，在耳濡目染下，自幼就練就出一手烹煮砂鍋魚頭的好手藝。

當兵退伍後，因對廚藝的喜愛，曾分別在台中、台北川菜餐廳拜師習藝，除台菜料理，對北方菜更有獨到心得，日月潭中信大飯店等都是他服務過的餐廳，因此對烹煮日月潭最負盛名的大頭鰱魚頭、台菜東坡烤方、炸番薯的拔絲地瓜、金莎鹹蛋中捲還有川菜麻辣水煮牛、辣炒椒鹽牛、宮堡雞丁、肥腸以及傳統台式雞酒等都是他的拿手好菜。

廖崇宏與王美娜結婚後，基於養家活口及要將在外習得佳餚美食廚藝分享鄉親，決定返鄉創業，於是選定埔里鎮中山路、北環路口開設炒翻天餐廳，經營16年，獨到手藝，又是平價消費，很快打響名號，經常高朋滿座。

無奈因「炒翻天」商號遭人註冊，只好把店名改為「宏翻天」餐廳，所幸店名的更改，並未影響生意，反卻更紅，顧客為品嚐砂鍋魚頭火鍋預約不斷，仍經常造成缺貨供不應求。

宏翻天餐廳︰埔里鎮中山路二段200號；訂位電話︰049-2421015．0931-452681；營業時間︰每天上午11時至14時．下午17時至2 2時‧每周二固定周休※招牌砂鍋魚頭︰每份600元．東坡肉250元．麻辣水煮牛360元．金莎鹹蛋中捲320元。

(中時 )

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