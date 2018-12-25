拍槍擊案惹極右組織不滿 名導收到死亡威脅

2018年12月25日 16:01 中時 潘鈺楨

艾瑞克波貝仔細研究兇手的每發子彈，並以高科技作彈道分析。（海鵬提供）

獲譽「良心導演」的挪威名導艾瑞克波貝（Erik Poppe），今年將撼動全球的「烏托亞島槍擊案」以一鏡到底方式拍成電影《7月22日重生》（U-July 22），震驚年初的柏林影展及年底歐洲電影獎。他在拍攝該片時收到死亡威脅，卻仍堅持為受害者發聲，決定以一鏡到底方式拍攝，力求還原現場真況。

以《一千次晚安》揚名全球的挪威導演艾瑞克波貝，過去曾任戰地記者，對戰爭暴行深惡痛絕。波貝曾邀請茱麗葉畢諾許合作該片，其他作品更多次代表挪威角逐奧斯卡最佳外語片，是挪威最重要導演之一。波貝有感於「烏托亞島槍擊案」引爆挪威黨派怨懟，更挑動歐洲政黨的敏感神經，再加上近年全世界極端主義抬頭，於是決定拍攝電影《7月22日重生》，提醒世人和平得來不易。令人吃驚的是，他在籌拍期間竟收到死亡威脅，極右組織要求他立即停拍。但波貝無所畏懼、堅持拍完，該片果然不負眾望，不僅入選柏林影展競賽片、勇奪歐洲電影獎，國際媒體更給予高評，盛讚波貝是個「良心導演」。

《7月22日重生》，劇情描述19歲的卡雅（安德蕾雅班慈 飾）與妹妹為參加青年領袖培訓營，來到了奧斯陸郊外的烏托亞島。不料這座向來平靜的度假勝地，竟發生震驚全球的槍擊屠殺事件。當所有人奔相逃命，卡雅卻為尋找妹妹下落，不惜冒著生命危險，隻身往槍聲方向走去。導演波貝為從多方角度重建事發經過，不僅費時3年訪談40位倖存者，更仔細研究兇手的每發子彈，並以高科技作彈道分析，力求真實還原案發真況，讓觀眾彷彿置身現場，影像逼真極具說服力。電影1月11日在台上映。

(中時 )