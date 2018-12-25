明年春節鬆綁七休一 客運工會批政府不顧道路安危

2018年12月25日 16:02 中時 王思慧

勞動部昨召開勞動基準諮詢會，鬆綁客運業明年春節期間鬆7休1。台灣汽車客運產業工會今（25）批評，勞動部根本無視各地司機超時工作、未依規發給加班費的現象，讓駕駛在春節期間連上10天更加危險，「難保不會發生蝶戀花事件」，呼籲勞動部、交通部審慎評估。

勞動部昨日經6小時討論，初步通過汽車客運業春節7休1鬆綁至9休1，最多可連續工作10天，但因擔心影響勞工健康跟道路安全，要求交通部後續提出配套措施。

台灣汽車客運業產業工會表示，昨晚是平安夜，但對客運業來說卻是不平靜的開端。交通部、勞動部擬鬆綁七休一的政策非常危險，根本是視駕駛員、乘客、用路人安危不顧。因為客運駕駛員不是一般工作，必須集中精神專注工作，各勞檢處所開罰的業者違法情事數量，幾乎可列印收集成冊，但勞動部卻視而不見。

工會批評，勞動部只追求便捷，不以安全為第一優先考量。但安全無假期、生命無貴賤，老年化的駕駛員平日超時工作已經掏空生命，祈禱天佑台灣，不會再發生「蝶戀花」事件。

工會表示，不敢祈求這些官員能改變什麼，因為他們不會坐在這些失速的客運公車上，「官員只會丟官，而不會丟了性命」。希望官員傾聽民眾心聲，再看看駕駛員的過勞現象，即使無法改善現有環境，也至少避免製造人禍，不要像普悠瑪事件一樣，出了事全推到駕駛員身上。

(中時 )