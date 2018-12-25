盧秀燕分送谷關空氣瓶是否環保？中市府：可回收玻璃材質

台中市長盧秀燕在就職典禮分送「谷關空氣」瓶子，卅多萬元經費由她自掏腰包，未使用任何公費。（盧金足攝）

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台中市長盧秀燕25日在就職典禮分送一萬瓶裝著「谷關空氣」的玻璃瓶，被網友質疑是否用公費、是否採塑膠材質不環保等疑慮。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕25日在就職典禮分送一萬瓶裝著「谷關空氣」的玻璃瓶，被網友質疑是否用公費、是否採塑膠材質不環保等疑慮，對此，台中市政府新聞局長吳皇昇表示，「谷關空氣」瓶子以人工方式逐一封裝，材質為可回收玻璃，卅多萬元經費由盧秀燕自掏腰包，未使用任何公費，市府本來編列一百四十萬元，就職典禮的公務總支出，將控制在一百萬元以內。

盧秀燕的草地就職典禮，安排「彩蛋」的就職典禮物，分送一萬瓶「谷關乾淨空氣瓶」，但有網友熱議，質疑是否花公費，是否採塑膠材質不環保等疑慮，還針對「透明」瓶子是否為「國王的新衣」看不到　。

台中市府新聞局長吳皇昇表示，空汙是台中面臨最嚴峻的威脅，也是盧秀燕上任後首要市政之一，就職典禮送出谷關乾淨空氣瓶，是她面對空汙的一種決心與態度，在空氣良好的時間，專人上谷關以人工方式逐一封裝，材質為可回收玻璃，經費自掏腰包，未使用任何公費。

吳皇昇說，盧秀燕就職典禮送出谷關乾淨空氣瓶，總計花費卅多萬元，平均一瓶加上人工方式逐一封裝，費用近卅元，「這一萬個谷關乾淨空氣瓶，在盧市長上任前就已製作完畢

」，就職典禮的經費決標一百四十萬元，就職典禮的公務總支出，將控制在一百萬元以內。

空汙廣受國人重視，更是台中人過去幾年面臨的高度威脅，吳皇昇表示，盧秀燕競選期間，持續向市民保證她將致力於改善空汙，就職典禮上分送一萬個谷關乾淨空氣瓶給與會市民及貴賓，感受她嚴肅看待空汙的決心與態度，她會透過新市府團隊的群策群力，採行各種有效對抗空汙的策略，盡力解決空汙問題。

(中時 )

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