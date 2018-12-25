新科議員團隊未到位 趕忙發出徵才令

2018年12月25日 16:31 中時 吳堂靖 、 范揚光

國民黨議員游淑慧尋覓法案人才中，不排除親自上陣。（吳堂靖攝）

台北市議會議員就職典禮25日舉行，台北市長柯文哲（左）前往觀禮，市議員陳政忠（右）上台擔任典禮主持人。（范揚光攝）

台北市議會13屆議員今舉行宣誓就職典禮，不少新科議員一上任，就忙著找助理，如游淑慧、苗博雅等人團隊都尚有缺額，其中31歲的苗博雅盼組建年輕人為主的團隊，盼促進政治世代交替；至於出身政治世家的耿葳、李柏毅等人則老神在在，多沿襲原先團隊，傳承上一代經驗。

31歲社民黨議員苗博雅表示，盼團隊平均年齡比她小，因如果找與她年紀相當的人，未來就是老人交棒給老人，無法達成世代交替的理念，現在既然已當選議員，希望把機會開放給年輕朋友，但她也坦言，年輕人少有深厚政治歷練，確實很難找，目前8位助理名額，僅找到3人。

至於游淑慧僅找好地方服務主任，她指出，好的法案助理真的很難找，需嫻熟法令及公務層面，希望是中壯年、有相關資歷人選為主，如果短時間內找不到合適人才，由於自己曾任北市府觀傳局主祕，具市政專業，不排除自己上場，校長兼撞鐘。

耿葳表示，基本上都是承接姑姑厲耿桂芳過的老戰友，這些前輩在選戰中幫助很多，基本上繼續沿用，另也招聘新媒體、青創專業的幕僚，目前團隊差不多已到位，人力預計分為選民服務、質詢、法規及新媒體組。

李柏毅表示，辦公室成員多都是父親李新時期的主任， 所有的位置都有人負責， 2、3前就已是完整團隊，至於團隊年齡是否都較為資深？李伯毅則澄清，主任級確實比較有資歷 ，但行政及新聘人員平均26歲，兼具經驗及活力。

新科議員游淑慧表示，現在有一點點擔心，會不會這個會期結束他就跑去選總統，所以今天早上才跟其他議員開玩笑說，「我們 一定要好好握明年4月會期」。

游淑慧也指出，未來將針對大巨蛋案強力監督，該案延宕多時造成龐大浪費，全民都希望大巨蛋案趕快做一個了結。

(中時 )