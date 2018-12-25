回應韓國瑜　陸委會：應審慎發言

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針對高雄市長韓國瑜近日呼籲中央開放陸資到高雄買房，大陸委員會25日表示，部分新任縣市首長因對兩岸政策、法規及交流情形未臻熟稔，對外說法未符事實。陸委會希望縣市長應先掌握兩岸關係現況再行評論、審慎發言，以避免造成誤解。

此外，陸委會近期也將主動安排首長或副首長拜會地方政府，就關切議題說明政府兩岸政策，並聽取意見。

陸委會進一步表示，韓國瑜批評政府未開放陸資來台投資及購買房地產等，明顯與事實不符。政府在民國98年已准許陸資來台投資，目前共開放404項來台投資項目，迄今年11月共計1,217件核准來台，投資金額約21.7億美元。

91年也開放陸資來台取得不動產，迄今年9月經內政部許可陸資取得不動產者共計492件，權利價值計新台幣90億元，其中高雄市120件，占比24％。此外，高雄小港機場為兩岸空運直航開放航點，目前已開闢「高雄小港機場－上海浦東機場」等兩岸航班，未來開闢「高雄小港機場－上海虹橋機場」尚需兩岸航空主管部門依據協議聯繫溝通。

陸委會強調，兩岸關係發展及政策方向是中央職權，地方政府從事兩岸交流，應依循兩岸條例及相關法令之規範。政府支持各縣市推動地方經濟發展，中央政府對各方建議會廣納傾聽，並在與地方政府通力合作下，提升台灣經濟發展，推動健康有序的兩岸交流，共同維護國家整體安全與利益。

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