義大利傳奇選物店10 Corso Como Logo Shop 將進駐微風南山

10 Corso Como米蘭總店外觀。（微風精品提供）

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由美國藝術家Kris Ruhs所設計的品牌標誌。（微風精品提供）
10 Corso Como x Maison Margiela聯名購物袋。（微風精品提供）
10 Corso Como x K-WAY聯名漁夫帽。（微風精品提供）

義大利傳奇選物店10 Corso Como，將以Logo Shop形式進駐微風南山，並於1月10日正式開幕。10 Corso Como由義大利著名時尚編輯及出版人Carla Sozzani於1990年創立，其米蘭總店被譽為義大利精品選物店始祖，並與倫敦的Dover Street Market和已於去年熄燈的巴黎Colette齊名，以其富有藝術感的選物品味及跨界計畫擄獲時尚人士。近年來，品牌也積極擴張版圖，除首爾、上海等地點外，今年9月更登陸時尚重鎮紐約，樹立其獨樹一格的品牌影響力。

而此次10 Corso Como在微風精品代理下進駐微風南山，將藉Logo Shop形式玩出十足創意，店鋪內部裝潢請來為品牌設計出黑白塗鴉風圈圈標誌的美國藝術家Kris Ruhs操刀，將俏皮活潑的品牌精神實體化，打造出鮮明的視覺氛圍。店內將仿照東京西武分店模式，販售以品牌Logo出發的各式商品，屆時亦會推出與包括Maison Margiela、FILA、LEVI’S、Melissa、K-WAY、Birkenstock、Moleskine、Superga、Moon boot等9大品牌合作之聯名商品，話題性十足。

(中時 )

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