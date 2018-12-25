鄉鎮市長就職日 選民不給蜜月期

2018年12月25日 16:35 中時 鐘武達

北斗鎮新任鎮長李玄在（右）從卸任鎮長、也是太太的楊麗香（左）手中接下印信。（鐘武達攝）

蔡詩傑就任二林鎮長後與新科里長們合影。（鐘武達攝）

新官上任囉！新任鄉鎮市長25日同步就職，二林鎮長蔡詩傑拜託里長與代表扮演眼睛一起拚二林；北斗鎮長李玄在從卸任鎮長太太楊麗香手中接下印信，強調會在「優良傳承」中「開創新局」；洪麗娜是田中第1位女鎮長，她說將用溫柔的方式推展鎮政。

沒有蜜月期！就職典禮，部分鄉鎮公所甚至透過社群網站臉書直播分享新任鄉鎮長的致詞內容，結果立刻就有民眾留言回應，並對鄉鎮長提出嚴格的施政要求，包括「破損道路要趕快修」、「排水溝很臭」，都是要馬上解決的問題。

彰化縣26個鄉鎮市長有18名是初任，彰南主要的二林鎮蔡詩傑、北斗鎮李玄在、田中鎮洪麗娜與溪湖鎮黃瑞珠都是，另外，溪湖鎮黃瑞珠、田中鎮洪麗娜、埔鹽鄉許文萍、埤頭鄉杜懿彩與溪州鄉江淑芬，則更是各該鄉鎮自治史上首任女首長，政壇女力的崛起各界刮目相看。

鄉鎮市長的就職典禮都很熱鬧，新任鄉鎮長也都期許能夠為地方奉獻，造福地方。曾任二林農會總幹事18年的蔡詩傑表示，將借重各領域長才為二林的未來發展作診斷，並且不斷精進想法與規畫，把計畫落實最重要。

北斗鎮長李玄在，太太是卸任鎮長楊麗香，兩人默契十足交棒，李玄在強調除了鎮政的「優良傳承」，更會在良好的基礎上發揚光大，同時積極落實參選時提出的政見。

田中鎮長洪麗娜說，會以溫柔方式推動鎮政發展，但遇到攸關鎮民福祉，她則會發揮「為母則強」的堅強意志捍衛及爭取。

溪湖鎮長黃瑞珠表示，上任後的首要任務，將是輔導農民與整頓溪湖果菜市場，讓農業經濟有感。

(中時 )