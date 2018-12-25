烏來區代會正副主席傳百萬賄選 檢調約談10人

新北烏來區代會傳出正副主席百萬賄選，檢調搜索約談相關人。（圖取自Google Map）

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中時

檢調偵辦烏來賄選案，案情續有發展。檢調查出，當選本屆烏來區民代表的林洋山、朱鴻益2人為搭配參選烏來區民代表會正、副主席，涉嫌以每票100萬元價碼，向區民代表買票，涉嫌違反選罷法，檢調今搜索2處地點，並提訊先前涉賄選案在押的林洋山、呂姓金主，並傳喚先前涉賄選案交保的朱鴻益，以及宗姓代表落選人共10人。

本屆烏來區民代表選舉，應選7席，但有13人角逐，選情激烈，傳出1票5000元至1.2萬元賄選的價碼，創下本屆9合1選舉賄選金額紀錄。

檢調表示，本案是檢調偵辦烏來相關賄選案，第3波上山搜索約談，也是北檢首度查獲代表會正副主席賄選的案例。

涉案的新當選烏來區民代表林洋山、朱鴻益因分別以1票5000元至1萬元、1票5000元至1.2萬元向選民 買票，2人已在先前遭檢調約談，林遭羈押、朱則交保10萬元。

檢調接獲線報，指林洋山、朱鴻益2人為搭配參選烏來區民代表會正、副主席，在呂姓金主協助下，涉嫌以每票100萬元價碼，向其他區民代表買票。

台北地檢署檢察官郭耿誠今指揮新北市調查處、新店警分局共40人，上山搜索2處地點，並提訊先前在押的林洋山、呂姓金主，另傳訊並傳喚先前涉賄選案交保的朱鴻益，以及宗姓代表落選人等4名涉嫌人，也傳喚6名證人作證。

(中時 )

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