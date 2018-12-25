《Final Round最後一戰》劉品言化身酒店小姐

劉品言在福斯《Final Round最後一戰》飾演酒店妹。（福斯提供）

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旺報

劉品言參與演出福斯台灣原創影集《緣份‧黑天鵝》（暫定），今天（25日）釋出新劇照。她在《Final Round最後一戰》單元飾演女主角「雨晴」，與莊凱勛共同歷經一段跨越原則的動人愛情。

為呈現角色年輕時在酒店上班的經歷，劉品言首次進到酒店拍攝，換上性感戲服、腳踩10公分高跟鞋，敬業地辣露酥胸，連下身也搞失蹤，雪白大長腿令人驚歎，韻味十足。

為了這段在酒店上班的戲份，劉品言做足功課，設想「雨晴」當酒店小姐的背後故事外，還親自探訪酒店：「酒店小姐工作內容就是倒酒、划拳、陪唱歌喝酒、聊聊天，其實她們上班的情況都是想像得到的，但每個人的心境就不一樣了，什麼際遇的女生會來做這樣的工作？一定有些苦衷，所以我還寫了一大段角色出生以來的故事。」

對於台灣酒店從業人員的定位，劉品言有另類看法，認為只是一種業務人員，面對不同陌生人要開發、拉關係、應酬，只是每個人都有自己的喜好和方式，她演出的這個角色就是長得很漂亮，可是個性傲嬌、比較衝。

劇中，劉品言有場被客人侵犯的橋段，總是用真感情在演戲的她，光看劇本就入戲過深：「淺意識就快把自己搞瘋！」

導演孫啟明希望透過「雨晴」這個角色傳達更性格的女性風采，從出入聲色場域的風塵、到捍衛身體的強悍、再到洗盡鉛華的樸實；；對於言言為戲投入十分感動，當一個好的演員發自內心把角色當成自己時，肯定演出來的會讓觀眾認同感更深！

(旺報 )

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