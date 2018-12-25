記錄台北西城風華 《給自己的情書》帶觀眾穿梭古今

2018年12月25日 16:32 中時 潘鈺楨

《給自己的情書》演員帶領觀眾走訪古蹟。（光點台北提供）

《給自己的情書》演員回到過去，詮釋30年代日本時代。（光點台北提供）

由臺北市政府文化局出品、金馬獎導演黃明川製作之電影《給自己的情書》，24日在光點台北電影院舉行試映會，導演黃明川、文化部政務次長丁曉菁、國家文化藝術基金會、國家電影中心、台新藝術基金會等多位文化界代表性人物受邀出席。電影結合劇情與紀錄的形式，同一批演員跨越兩個時代，同時飾演1930年代及2018年的角色，以女性觀點出發，解嚴之前到90年代台北舊城區的歷史及景觀變化皆收錄在電影中，見證1930年代有「亞洲小巴黎」之稱的台北城風華。

電影取材日本時代知名攝影家鄧南光、李火增底片作品，及1940年台灣總督府為宣揚政績而拍攝的環島紀錄片《南進台灣》等珍貴歷史影像；以女性角色為發端，從臺北咖啡館的女給、女性主義詩詞、傳統家庭及殖民地女性地位舖陳，回應現代臺北女性的現狀。演員演繹的方式帶領銀幕前的觀眾古今穿梭，跟隨鏡頭觀察歷史遺留下來的痕跡，演員對白可一窺台灣當時的社會發展概況，滑翔翼、電影院、馬場町，不禁令人遙想當時擁有「亞洲小巴黎」美譽的台北城。

藉由自發性關注台灣歷史參與社會議題，製作作家傳記影片及藝術紀錄片，黃明川累積了近半甲子創作功力，除了難得一見的歷史影像、唯一保留原貌的北門，南門、小南門、東門北方化改造前的樣貌，也得以在電影中呈現。本片顧問陳昌仁提到：「他在90年代拍林森北路（14、15號公園反拆遷運動），當時不見得想好什麼時候要用，但他沒事就會去拍，因為他知道這是重要的社會議題。」

《給自己的情書》描述六位年輕男女分飾日治與民國時代相距八十年的角色，串接起1930與2010年代的不同身份，對照兩個時代在職業、生活方式、觀念以及政治環境上的差異，側寫臺北西區發展對臺灣歷史的影響。黃明川表示：「我盡量提出一些觀點，但不是政策性的要政府應該作什麼，或提出什麼是美的。」電影計劃將於明年發行。

(中時 )