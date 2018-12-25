知法犯法中市員警網路販售大麻 兩大過免職

台中市警方網路抓毒品抓到自己人，第六警分局警員涉嫌販賣。

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台中市警局督察長蔡金霸表示，員警意圖販賣大麻未遂案，被記兩大過免職，警方全力深入向上溯源依法究辦。（盧金足攝）

台中市警察局第六分局及第二分局專案人員，共同在網路巡邏得知有人以英文化名意圖販賣大麻情資，經報請台中地檢署檢察官指揮，23日下午在西屯區當場查獲陳姓犯嫌，並查扣第二級毒品大麻6.4公克等相關證物，清查發現犯嫌為第六分局陳姓警員，陳員坦承意圖第1次販賣大麻不諱，被記兩大過免職，警方全力深入向上溯源依法究辦。

網路抓毒品，抓到自己人！警方表示，陳員涉及販賣大麻，圖謀不法利益，犯罪事證明確，也坦承不諱，嚴重損害警察機關形象與警譽，破壞紀律情節重大，第六分局依規定辦理專案考績一次記二大過免職，並從嚴追究相關人員行政及考監責任。

台中市警局督察長蔡金霸表示，第一層主管西屯所所長記過二次並調整為非主管職務，第二層主官第六分局分局長記過一次、副分局長及督察組長各予申誡二次、副所長記過一次

、駐區督察申誡二次，查勤區記過一次。

市警局針對員警涉大麻案表示，深感遺憾痛心外，要求各分局立即全面清查所屬員警，針對生活、勤務不正常有施用毒品嫌疑及與涉嫌毒品犯罪分子交往頻繁員警，應依「警察機關辦理特定尿液採驗作業要點」執行懷疑檢驗，以防制員警施用毒品，維護員警身心健康，淨化警察陣營。

(中時 )

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