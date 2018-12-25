妻子離奇死亡 黃秋生《陌路追凶》

2018年12月25日 16:29 中時 潘鈺楨

梁佩詩化身憤青香港街頭噴漆。（FOX提供）

播出於英國及香港兩地拍攝的全新跨國影集《陌路追凶》，由香港電影金像獎最佳男主角黃秋生及出演哈利波特初戀女友而廣為人知的梁佩詩等人領銜主演。劇中黃秋生所飾演的陳大衛因妻子離奇死亡而意外揭露他與英國教授喬納莫瑞（約翰西姆 飾演）在兩地與同一女子結婚的驚人事實。而梁佩詩所飾演陳大衛憤世嫉俗的女兒陳柳，對於香港局勢不滿而在街頭示威噴漆，更難得大秀廣東話，孰知其真實身分將是尋獲凶手的關鍵。

懸疑驚悚影集《陌路追凶》由黃秋生、梁佩詩及曾演出《致命誘惑》（The Catch）的約翰西姆（John Simm）主演。故事描述喬納在得知妻子梅根於香港死亡後，克服飛行恐懼症前去認屍。隻身在異地的喬納，不僅得知梅根早在20年前便與香港前警察陳大衛結婚並生下女兒陳柳的驚人事實，更在妻子遺留的語音訊息中察覺案情並不單純。包裝在車禍意外底下的他殺，究竟幕後凶手為何人？動機又為何？喬納將與陳大衛攜手循線追查、挖掘真相。影集今年9月於英國首播，不僅受到媒體盛讚，收視率更超越該時段平均20%。

以《哈利波特》系列張秋一角走紅的梁佩詩揮別乖乖牌，首集便化身憤青在香港街頭參與抗議，更因噴漆而遭警方逮捕關入大牢。本身父母皆是香港人的她，更難得秀出一口流利的廣東話，展現與以往不同的演技。隨著劇情推展，觀眾將可逐步看見圍繞陳柳的身世之謎，而該謎團同時會是解開梅根死亡真相的關鍵。除了黃秋生、梁佩詩及約翰西姆外，《陌路追凶》亦集結了眾多英國及香港的優秀卡司，民眾將能觀賞到演員間精湛的對戲。

《陌路追凶》今晚11點於FOX播出，線上影音串流平台FOX+已搶先上線，現在下載免費試用一個月。

(中時 )