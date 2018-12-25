員林市長游振雄宣誓就職 治水、振興商圈拚經濟優先

第二屆員林市長游振雄上午宣誓就職，吸引不少鄉親觀禮，還有社團送匾慶賀。(謝瓊雲攝)

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第二屆員林市長宣誓就職，市公所一大早就熱鬧滾滾，舞獅隊在公所前廣場炒熱氣氛。（謝瓊雲攝）
員林市長游振雄宣誓就職。（謝瓊雲攝）
第二屆員林市長游振雄（右）自張錦昆（左）手中接下市長印。（謝瓊雲攝）
第二屆員林市長游振雄(左起)、與剛卸任的張錦昆(右)，選前兩人即強調市政將延續、無縫接軌。（謝瓊雲攝）
第二屆員林市長游振雄在宣誓就職典禮結束後，回到3樓市長辦公室簽署第一份人事派令公文。（謝瓊雲攝）

第二屆員林市長游振雄25日上午9點在市公所禮堂宣誓就職，由彰化縣政府工務處副處長黃俊峰主持、在運輸管理科長許僅宜監交下接過市長印信；游振雄致詞時表示，將延續幸福員林、美麗城市的願景，積極做好治水、規畫商圈拚經濟等工作。

游振雄完成宣誓後，致詞前主動邀請家人上台獻花表達感謝，場面溫馨；以全縣最高票當選縣議員的卸任市長張錦昆，特別全程出席觀禮，等游致詞完畢，才趕往彰化縣議會宣誓就職。

員林市民代表會19席次也在10點宣誓就職後進行正副主席選舉，由國民黨籍的賴東位搭檔張國良，順利以12票、13票當選正、副主席。11點時全市41里的里長，在市公所禮堂由游振雄一一頒發員當選證書。

游振雄表示，未來將制定幼兒與長者照顧方案、規畫精緻特色商圈、結合地方特色產業、活絡市有物業運用；尤其要積極治理水患，向縣府爭取區域排水動線規劃，引流疏洪，徹底杜絕強降雨積水問題，並建立預警通報應變機制，保障市民生命財產安全。

由於選前即不斷強調延續市政、無縫接軌，市公所人事在游上任後並無大幅調整，原主任祕書賴致富高升民政處長，事前保密到家，多數公所同仁直到24日下午才得知賴準備打包離開；主祕一直則由在前鎮長吳宗憲任內任職主祕的財政課長李秀銀暫代，正式派令等公所收到賴的商調函完成離職後才能簽署生效。

(中時 )

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