美軍走法軍留 法國繼續駐軍敘利亞

敘利亞北部的戰地記者回報，法軍不受美軍離開的影響，依然執行反恐維和的任務。(圖/twitter)

友善列印
中時電子報

美國總統川普決定自敘利亞撤軍，不過還不致於造成當地的治安真空，法國決定繼續維持在敘利亞的駐軍，並已在該國東北部地區開展新的軍事巡邏。

防衛部落格(defence-blog)報導，川普在12月19日突然宣布，ISIS已經被消滅，所以敘利亞也沒有駐軍的必要了，他將在100天內把2000名的美軍全部撤出敘利亞。然而，IS仍然在一些三不管地帶游移，並沒有被完全被滅，因此此舉遭到了世界各國反恐盟友批評。

法國總統馬克宏在與查德總統的新聞發布會上就提到此事，他說：「盟友應該是可靠的......我對於美國撤出敘利亞的決定深表遺憾。」

12月20日，法國歐洲事務部長娜塔莉．露易絲(Nathalie Loiseau)表示，儘管美國決定將部隊撤出這個飽受戰爭蹂躪的國家，但法國將會繼續駐紮在敘利亞。

在北敘利亞觀察的戰地記者穆罕默德．哈桑（Muhammad Hassan）在自己的社交媒體上發表法軍巡邏的照片，範圍包括曼比季(Manbj)和哲拉布魯斯(Jarablus)沿線， 他至少拍到法製Nexter Aravis步兵機動車的車隊。

不過，就軍事實力與財政能力來分析，法國當然遠遠不能與美國相比，雖然法國現在還維持駐防與巡邏，但是能夠維持多久，以及總體戰力是否變的薄弱，都可能造成IS的死灰復燃。

(中時電子報)

文章來源：France take first step toward replacing U.S. troops in Syria

一個錯誤 美軍追蹤耶誕老人63年 俄媒：中國用S400攔下8.8馬赫高…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。