美軍走法軍留 法國繼續駐軍敘利亞

2018年12月25日 16:36 中時電子報 江飛宇

美國總統川普決定自敘利亞撤軍，不過還不致於造成當地的治安真空，法國決定繼續維持在敘利亞的駐軍，並已在該國東北部地區開展新的軍事巡邏。

防衛部落格(defence-blog)報導，川普在12月19日突然宣布，ISIS已經被消滅，所以敘利亞也沒有駐軍的必要了，他將在100天內把2000名的美軍全部撤出敘利亞。然而，IS仍然在一些三不管地帶游移，並沒有被完全被滅，因此此舉遭到了世界各國反恐盟友批評。

法國總統馬克宏在與查德總統的新聞發布會上就提到此事，他說：「盟友應該是可靠的......我對於美國撤出敘利亞的決定深表遺憾。」

12月20日，法國歐洲事務部長娜塔莉．露易絲(Nathalie Loiseau)表示，儘管美國決定將部隊撤出這個飽受戰爭蹂躪的國家，但法國將會繼續駐紮在敘利亞。

Armored vehicles of the French army on the line of the river of Sajor separator between Manbj and Jarablus this afternoon.

These patrols are the first of its kind following US statements to withdraw its troops participating in the International Alliance of Syria pic.twitter.com/uHeFjPrQgi — MOHAMMED HASSAN (@MHJournalist) 2018年12月23日

在北敘利亞觀察的戰地記者穆罕默德．哈桑（Muhammad Hassan）在自己的社交媒體上發表法軍巡邏的照片，範圍包括曼比季(Manbj)和哲拉布魯斯(Jarablus)沿線， 他至少拍到法製Nexter Aravis步兵機動車的車隊。

不過，就軍事實力與財政能力來分析，法國當然遠遠不能與美國相比，雖然法國現在還維持駐防與巡邏，但是能夠維持多久，以及總體戰力是否變的薄弱，都可能造成IS的死灰復燃。

(中時電子報)