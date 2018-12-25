美軍走法軍留 法國繼續駐軍敘利亞

美國總統川普決定自敘利亞撤軍，不過還不致於造成當地的治安真空，法國決定繼續維持在敘利亞的駐軍，並已在該國東北部地區開展新的軍事巡邏。
防衛部落格(defence-blog)報導，川普在12月19日突然宣布，ISIS已經被消滅，所以敘利亞也沒有駐軍的必要了，他將在100天內把2000名的美軍全部撤出敘利亞。然而，IS仍然在一些三不管地帶游移，並沒有被完全被滅，因此此舉遭到了世界各國反恐盟友批評。
法國總統馬克宏在與查德總統的新聞發布會上就提到此事，他說：「盟友應該是可靠的......我對於美國撤出敘利亞的決定深表遺憾。」
12月20日，法國歐洲事務部長娜塔莉．露易絲(Nathalie Loiseau)表示，儘管美國決定將部隊撤出這個飽受戰爭蹂躪的國家，但法國將會繼續駐紮在敘利亞。
Armored vehicles of the French army on the line of the river of Sajor separator between Manbj and Jarablus this afternoon.— MOHAMMED HASSAN (@MHJournalist) 2018年12月23日
These patrols are the first of its kind following US statements to withdraw its troops participating in the International Alliance of Syria pic.twitter.com/uHeFjPrQgi
在北敘利亞觀察的戰地記者穆罕默德．哈桑（Muhammad Hassan）在自己的社交媒體上發表法軍巡邏的照片，範圍包括曼比季(Manbj)和哲拉布魯斯(Jarablus)沿線， 他至少拍到法製Nexter Aravis步兵機動車的車隊。
不過，就軍事實力與財政能力來分析，法國當然遠遠不能與美國相比，雖然法國現在還維持駐防與巡邏，但是能夠維持多久，以及總體戰力是否變的薄弱，都可能造成IS的死灰復燃。
(中時電子報)