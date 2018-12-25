年前清潔需求增 近期預約案量增3成

2018年12月25日 16:45 工商 黃惠聆

農曆年又將近，年前清潔需求明顯增，根據居家公司表示，與前一年度相比，近月預約案量明顯增3成，預期近日內即會接近額滿。

傳統的農曆年前家家戶戶都要打掃清潔，煥然一新度過年節。尤其是現代人工作繁忙，過年前更是全家總動員打掃的好時機。

永慶房屋業管部謝志傑表示，居家清潔打掃中，過年大掃除最為重要，不僅要將一整年堆積髒亂清潔整齊，也是代表要將今年一整年的不順心一同掃地出門。其中重點打掃區域，以廚房、浴室、客廳因使用頻率高，更因為使用油或水容易累積髒汙，也是重點掃除區域。廚房因為煮飯油煙，抽油煙機油垢堆積，是年前打掃的重點之一；浴室則是因為磁磚接縫容易發霉，地板及浴室拉門容易堆積皂垢，而客廳則是因為日常生活多半會待在客廳，最易造成物品堆積。三處最常使用的住宅空間，同時也是年前大掃除的重點區域。

謝志傑建議，掃除口訣建議從上到下，如廚房建議先從牆面、抽油煙機、鍋檯等，由上到下，即便灰塵碎屑紛飛落地，最後統一掃除，不須重複清潔；浴室同樣也是從牆面到磁磚等，再以清水沖淨。客廳則建議，由窗簾拆洗，經過一年窗簾較易堆積灰塵，加上清洗需要時間烘乾，最適合優先整理。

謝志傑提醒，事先做好清潔規劃，可讓掃除工作更加有效率，更可讓家人分工，大家一起動手，效率更快，用乾淨整潔的環境，迎接新的一年。

若在農曆年前沒有時間清潔大打除的民眾，近期請居家公司進行大打除的預約量大增。信義房屋居家服務中心表示，和去年同期比較，增加約3成以上。

信義房屋屋居家服務中心說，由於愈接近過年清潔打掃需求愈多，計費標準也會有所有不同，以兩位家事員員服務8小時或4人4小時為例，在雙北和桃園地區，在12月底前是7600元，1/1~2/1是9200元，2/11~2/28則降至6800元。

(工商 )