今年小三通旅客達172萬人次 有望破歷史新高

交通部航港局今（25）日表示，今年截至11月底金門小三通旅客數已達172萬人次，較去年同期成長9％，有望創下開通以來新高。（航港局提供）

友善列印
中時

交通部航港局今（25）日表示，今年截至11月底金門小三通旅客數已達172萬人次，較去年同期成長9％，有望創下開通以來新高，航港局提醒，千萬不要攜帶肉類製品入境，以防非洲豬瘟疫情擴散。另外元旦假期疏運期間，航港局將提供離島8條航線與金門小三通4條航線，共計886航次，預計可提供22萬4158人次運能。

航港局表示，近年金門小三通5艘客船完成汰換，船齡已降至3年以下，今年截至11月底，金門小三通旅客人次已達172萬，較去年同期增加14萬人次、成長率9％，航港局預估，今年旅客人次上看185萬人次，有望創下小三通開通以來新高紀錄。

而隨著元旦4天假期將至，航港局在12月28日至明年1月2日的6天元旦疏運期間，提供本島與離島間7條航線與金門小三通4條航線，共開航886航次，預計可提供22萬4158人次運能，有需要的民眾可多加把握。

另因港口載客人次攀升，為有效防堵非洲豬瘟疫情侵台，航港局已協調各地港口管理單位，共同督導轄區業者，對於來自疫區船舶上的垃圾，與旅客棄置的肉製品或廚餘，統一採取集中處理原則。此外也加強宣導，兩岸航商在售票處、出入境與乘船期間，都會向旅客發放防疫文萱，並會在船上廣播防疫規定與罰則，提醒旅客勿違規攜帶肉品入境，否則恐遭罰20到100萬的罰鍰。

航港局長謝謂君指出，航港局自20日已完成連續三日的「載客船舶及海運客運場站公共安全與營運服務聯合督導」作業，船舶設備、船員管理、公共安全、營運服務與無障礙設備等都已抽檢完畢。

(中時 )

年前清潔需求增 近期預約案量增3… 雲林縣率先禁止廚餘養豬 農委會…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。