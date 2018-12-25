今年小三通旅客達172萬人次 有望破歷史新高

2018年12月25日 16:58 中時 李宜秦

交通部航港局今（25）日表示，今年截至11月底金門小三通旅客數已達172萬人次，較去年同期成長9％，有望創下開通以來新高，航港局提醒，千萬不要攜帶肉類製品入境，以防非洲豬瘟疫情擴散。另外元旦假期疏運期間，航港局將提供離島8條航線與金門小三通4條航線，共計886航次，預計可提供22萬4158人次運能。

航港局表示，近年金門小三通5艘客船完成汰換，船齡已降至3年以下，今年截至11月底，金門小三通旅客人次已達172萬，較去年同期增加14萬人次、成長率9％，航港局預估，今年旅客人次上看185萬人次，有望創下小三通開通以來新高紀錄。

而隨著元旦4天假期將至，航港局在12月28日至明年1月2日的6天元旦疏運期間，提供本島與離島間7條航線與金門小三通4條航線，共開航886航次，預計可提供22萬4158人次運能，有需要的民眾可多加把握。

另因港口載客人次攀升，為有效防堵非洲豬瘟疫情侵台，航港局已協調各地港口管理單位，共同督導轄區業者，對於來自疫區船舶上的垃圾，與旅客棄置的肉製品或廚餘，統一採取集中處理原則。此外也加強宣導，兩岸航商在售票處、出入境與乘船期間，都會向旅客發放防疫文萱，並會在船上廣播防疫規定與罰則，提醒旅客勿違規攜帶肉品入境，否則恐遭罰20到100萬的罰鍰。

航港局長謝謂君指出，航港局自20日已完成連續三日的「載客船舶及海運客運場站公共安全與營運服務聯合督導」作業，船舶設備、船員管理、公共安全、營運服務與無障礙設備等都已抽檢完畢。

(中時 )