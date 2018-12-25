雲林縣率先禁止廚餘養豬 農委會：予以尊重

2018年12月25日 16:56 中時 游昇俯

雲林縣為國內養豬頭數最多縣市，因非洲豬瘟疫情來勢洶洶，雲縣新縣長張麗善今（25）日甫就職，便宣布全面禁止廚餘養豬。農委會表示，對於雲林縣決議，農委會「予以尊重」，但考量廚餘去化及農民配合問題，是否全面禁止廚餘餵飼仍待跨部會協商。

農委會畜牧處副處長王忠恕表示，雲林縣依其縣政發展需要禁止廚餘養豬，沒有問題，農委會「予以尊重」；農委會昨日公布廚餘養豬戶轉型使用飼料餵飼及退場補助方案，雲縣廚餘養豬戶便立即可適用。

針對有意退場廚餘養豬戶，農委會比照加入WTO養豬產業離牧補助標準，依照豬舍面積及廢水處理設施容積計算，給予35萬元至617萬元不等的補助獎勵金；若廚餘養豬業者有意改用飼料，亦將給予每頭2200元的飼料與廚餘價差補償。

王忠恕表示，農委會目前採取養豬戶自願轉型補助措施，是否全面禁止廚餘餵飼仍要視疫情發展狀況而定；因禁用廚餘涉及廚餘去化及農民配合轉型問題，仍有待跨部會協商，目前尚未做成決議。

他並指出，雲林縣雖是養豬大縣，但以飼養白豬為主，不是廚餘養豬大縣；國內廚餘養豬縣市反而與農業縣市關係不大，主要集中在易取得廚餘的都會區，及偏好黑豬肉的客家族群縣市，包括新北市、台中市、桃園市、新竹市及屏東縣等。

(中時 )