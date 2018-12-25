新店大溪地海砂屋問題 侯友宜指示：1周內提出配套措施

2018年12月25日 16:43 中時 葉書宏

新北市長侯友宜今（25）日就職第一天，為實踐都更三箭政見，兼顧居住安全及居住正義，主動前往新店區大溪地庭園社區視察。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（25）日就職第一天，為實踐都更三箭政見，兼顧居住安全及居住正義，主動前往新店區大溪地庭園社區視察。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（25）日就職第一天，為實踐都更三箭政見，兼顧居住安全及居住正義，主動前往新店區大溪地庭園社區視察。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（25）日就職第一天，為實踐都更三箭政見，兼顧居住安全及居住正義，主動前往新店區大溪地庭園社區視察。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（25）日就職第一天，為實踐都更三箭政見，兼顧居住安全及居住正義，主動前往新店區大溪地庭園社區視察，了解民眾自力都更的困難處，侯友宜當場指示，關於住戶要求，相關單位1周內提出配套措施。

侯友宜表示，特地來大溪地庭園社區視察海砂屋問題，居民30年來居住非常危險，尤其前後棟問題、獎勵不太一樣，因此要求城鄉發展局1周內將海砂屋獎勵、前後棟連結起來，從寬認定，1周內提出配套措施和住戶們溝通，期盼迅速將海砂屋改建。

另外，關於住戶提出一旁的國有土地一併納入，侯友宜說，會主動和中央的相關單位接洽，最急迫還是海砂屋問題，有危險的要先解決。他強調，1周內會有答案，防災型都更是都更三箭的一環，上班第一天來看防災型都更，速度要更快，還有好幾棟，希望一併解決問題。

侯友宜提到，不只無縫接軌、要馬上上手，要立即有效展現魄力、執行力，更重要是果斷力，尤其繁文縟節不合時宜的相關配套，要符合民眾需要，圖利民眾讓他方便又何嘗不可，要保護民眾安全，不合時宜的法令該改的就該改，不是只有第一天的開始，也是展現執行有效、魄力。

城鄉發展局長黃一平說，大溪地庭園社區（一期）社區屋齡近30年，土地及建物權屬皆為私有，於2015年11月經市府工務局判定為部分重建、部分補強之海砂屋，總戶數共計95戶，面積約2617平方公尺。

該案於2016年成立更新會、2017年報核事業計畫，截至目前已召開2次都市更新專案小組審議，同意比例約80％。市府過去已協助劃為更新地區、媒合專業團隊及定期追蹤本案辦理情形。

黃一平指出，社區居民反映尚有海砂屋獎勵認定、居民意願整合及公有土地整合等問題待解決，將會依照市長指示，主動瞭解問題，解決問題。

(中時 )