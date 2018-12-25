NBA》詹姆斯擅招兵買馬 竟被這些人拒絕過

2018年12月25日 17:12 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）接受美國ESPN訪問時，表示自己在湖人的成功，可以歸功於球場外招募好手加入的效率，就跟他球場上表現一樣好。

「我大概從2007年左右，就一直會找尋願意跟我一起打拚的好手，我被拒絕過很多次，當然，也有很多人答應。」詹姆斯這麼說，他也承認過去拒絕他的球星包括雷艾倫（Ray Allen）、強森（Joe Johnson）、瑞德（Michael Redd）與波許（Chris Bosh），這些人是在他效力騎士時打他槍。

詹姆斯說：「當初有很多人不想去克利夫蘭，我試著吸引好手到騎士隊，雖然最後有順利找到一些，可惜效果並不好。」

接下來，詹姆斯的「搶人」目標鎖定勇士隊杜蘭特（Kevin Durant）、克雷湯普生（Klay Thompson）兩位得分大將，兩人在2019年夏天都將成為自由球員，「我告訴你們，當我在邁阿密熱火時，要吸引需要的好手加入布是太大問題，現在我在另一個大城市洛杉磯，相信也是同樣道理。」

不過想網羅KD，詹姆斯可能要多費點心思，因為之前在一篇「看台報告」的文章中，杜蘭特說詹姆斯的球隊被充滿「有毒的環境」，詹皇也坦言聽到的當下有點不爽，只是他不清楚這句話怎麼來的，被問到對這件事的看法時也婉拒回應。

詹姆斯告訴ESPN，後來他接到杜蘭特來電，了解了KD這句話的意圖，「KD告訴我他的想法跟整個故事，以及他對於自己的話被曲解的感受。身為一個男人，我不想讓這些事一直影響我，現在的我非常快樂，我不想受會奪走我幸福的事情影響。」

詹姆斯補充：「重點是球隊要能贏球，一天比賽下來，只有勝利才是最重要的，也是我現在努力想做到的事，要讓我有興趣的球員可以看到在湖人隊的可能性以及現在擁有的，只要可以贏球，就不用擔心未來。」

(中時電子報)