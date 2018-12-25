公文曝光！同意管中閔任台大校長公文 葉俊榮簽署送出

2018年12月25日 16:48 旺報 李侑珊 、中時電子報/ 陳儷方 、中時電子報/

教育部長葉俊榮昨日大動作召開記者會，宣布教育部勉予同意，通過台大財金系教授管中閔擔任台大校長，教育部今(25)日行文給台大。（李侑珊翻攝）

教育部長葉俊榮昨日大動作召開記者會，宣布教育部勉予同意，通過台大財金系教授管中閔擔任台大校長，教育部今(25)日行文給台大。（李侑珊翻攝）

教育部長葉俊榮昨日大動作召開記者會，宣布教育部勉予同意，通過台大財金系教授管中閔擔任台大校長，教育部今(25)日行文給台大。（李侑珊翻攝）

教育部長葉俊榮昨日大動作召開記者會，宣布教育部勉予同意，通過台大財金系教授管中閔擔任台大校長，教育部今(25)日行文給台大。（李侑珊翻攝）

卡管案終於獲得解決？教育部長葉俊榮24日「勉予同意」管中閔接任台大校長，但隨即在25日提出辭呈，行政院長賴德清也「勉予同意」，葉俊榮並在辭職前發出公文給台大，同意台大聘任管中閔為校長。

教育部長葉俊榮昨日大動作召開記者會，宣布教育部勉予同意，通過台大財金系教授管中閔擔任台大校長，教育部今日行文給台大，主旨寫到，台大在本次校長遴選過程凸顯相關業務規範及執行未盡周妥，並應於文到3個月內，擬具精進檢討報告送至教育部。

台大校長遴選爭議發生迄今已超過一年，這段時間以來，各界對於大學自主受到政治力干預，反彈強烈，而在今年4月28日教育部駁回台大校長遴委會的決定後，包括台大、台大學生及管中閔，皆分別提起行政訴願，行政院訴願委員會也在19日上午9點進行言詞答辯。

台大國發所王姓博士生表示，他為管中閔提起訴願與聲請定暫時狀態處分，他認為，管的後續挑戰仍多，畢竟教育部指出具體上任時間由台大決定，並且台大校內行使校長職權的是代理校長郭大維，郭、管雙方交接、合作將如何磨合？值得密切注意。

王姓博士生也提到，今年的整整兩屆台大學生會，都有「鐵桿反管份子」組成，尤其兩任會長都擔任反管運動中的要角，管校長上任如何與這些人相處，他們會不會像先前對付前行政院長江宜樺演講那樣，以極端手段對抗管校長的團隊？這些事情都有待觀察。

王姓博士生說，寄語即將上任的管校長，面對從年頭分裂到年尾的台大校園，宜放低姿態。對於過去參加過反管的數百名以上的學生，宜寬恕原諒尋求和解。今年台大校園已經多次出現教授學生之間相互內戰的場景，希望要來到的2019年雙方可以修補裂痕，療傷止痛。

(旺報 )