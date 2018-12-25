480公克巴掌男嬰1歲慶耶誕 體重2.5公斤

僅24周的男嬰「小彪」（前中）迫不及待出生，剛出生體重480克，巴掌大身軀靠著堅強意志力，歷經半年在醫護人員照顧下，逐漸長大，如今體重達2，5公斤，25日「小彪」順利健康出院。（張妍溱翻攝）

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僅24周的男嬰「小彪」迫不及待出生，剛出生體重480克，成功被救活，巴掌大身軀靠著堅強意志力，歷經半年在醫護人員照顧下，逐漸長大，如今體重達2，5公斤。25日「小彪」順利健康出院，在家人與醫護人員陪同下，度過人生第一個耶誕節。

「可以出院很開心！「小彪」的媽媽向醫護人員表達感謝，因出院的日子適逢耶誕節，醫院的醫護人員扮起耶誕老公公、麋鹿，提著一大袋耶誕禮應景、開心唱耶誕歌曲，媽媽說，兒子第一次趴在她身上時，小到她都不知道該怎麼抱。

中山醫學大學附設醫院兒童部醫師王杏安表示，因媽媽懷孕24周時胎盤剝離、大量出血，送往台中某婦產科診所急救，急產下體重僅480克的男嬰，母子倆情況危急，轉往大醫院救治；「小彪」至醫院全身發紺、無自主呼吸，阿帕加分數（新生兒出生狀況指標，滿分為10分）為出生第1分鐘1分，出生第5分鐘仍1分。

醫院指出，當時男嬰的心、肺、腸胃等器官都還沒發育完全，出生後緊急進行多項手術，歷經呼吸窘迫症候群給予肺泡成熟的表面張力素、開放性動脈導管手術治療及視網膜病變使用化療藥物眼內注射等，住院4、5個月後狀況逐漸好轉。

醫師王杏安說，「小彪」為極低體重早產兒，無任何併發症、生命維持穩定成長，顯示外接轉診的專業和重要，期許未來醫療照護網能夠更密集更完善，妥善利用外接轉診資源，如此可為早產兒帶來無限的希望，讓小小生命能在專業照護團隊呵護下成長。

(中時 )

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