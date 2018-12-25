影》錢哪裡去？一銀ATM盜領案573萬贓款找不到 外籍犯要賠

2018年12月25日 17:01 中時 林偉信

（中天新聞）

一銀ATM盜領案拉脫維亞籍安德魯、羅馬尼亞籍的米海爾、摩爾多瓦籍的潘可夫等3人，去年各被判刑4年半到4年10月不等刑期定讞，由於盜領款項仍有573萬元下落不明，一銀向安德魯等人求償，高院維持一審判決，要求該盜領集團共19人連帶賠償。全案可上訴。

國際組織犯罪集團在前年5月從美國、俄羅斯、羅馬尼亞等地伺服器向一銀倫敦分行進行攻擊，其中瑞士突破防火牆成功達陣，再入侵一銀內部網路，於自動提款機內植入程式碼，以遠端遙控派人來台盜領。

隔月該集團派人前往西門分行測試，確認可自遠端遙控ATM吐鈔。以巴比為首的15人車手組，再從7月8日起陸續來台，並在同月10日凌晨起分6組在雙北分頭盜領，安德魯等7名銷贓組成員則自7月9日陸續抵台，後因車手提款時曝光，檢警陸續查獲，取回款項7748萬元。

不過，因一銀總共被盜領的現鈔共8327萬7600元，扣除已找回的7748萬5100元，還有573萬2500元下落不明，一銀提告向在台服刑的拉脫維亞籍安德魯、羅馬尼亞籍的米海爾、摩爾多瓦籍的潘可夫及未落網的集團犯嫌共19人求償。

一審判決安德魯等人須賠償573萬多元，安德魯、米海爾及摩爾多瓦不服提上訴，主張一銀應向主謀者或保險公司求償，高院認定這項款項因非理賠範圍一銀未獲保險賠償，安德魯等人必須連帶賠償。全案可上訴。

(中時 )