退黨潮？挺新科議長郭信良 議員吳通龍退出民進黨

2018年12月25日 16:54 中時 劉秀芬

郭信良（左）、林炳利贏得台南市正副議長選舉後隨即宣誓就職。（洪榮志攝）

今年競選連任成功的台南市第三選區議員吳通龍，中午宣布退出民進黨，震撼地方政壇。吳通龍中午在臉書發表聲明，替老朋友郭信良不捨與不忍，決定與他共進退。吳通龍表示，看不下去黨內派系鬥爭，強調自己深愛民進黨，過去未來都不會改變，一樣會繼續努力為選民服務。

聲明稿如下：

從政初衷，一如既往！深愛台灣、深愛民進黨過去和未來都不會改變!

想起11月24日那夜，民進黨各地一夕遭翻盤，連民主聖地台南都差點保不住，有多少支持民進黨的選民徹夜未眠不斷哭泣，以及一直揪在你我心中數不清的「為什麼」，至今還是讓人無法釋懷。現在過了一個月了，我們找出為什麼跌倒失敗的原因了嗎？！

很遺憾，這些日子我在台南還是只看到民進黨的內耗。選賢與能本來就是天經地義，怎麼一個地方議長選舉會搞到需要高層處處介入關切，還演變成同黨相戈、互相攻訐。在議場大家都是同事，誰可以真正代表台南議會做到無私貢獻與各黨協調，其實我們都很清楚明白，怎麼就有人可以仗著派系與行政勢力無視議場遊戲規則，處處違反程序蠻橫行事，最終為了一己之私，犧牲的是選民的信任也犧牲了同志情誼，這些日子看在眼裡，讓我悲從中來，真心替我的老朋友郭信良不捨與不忍。

郭信良3屆副議長、6屆議員，做事能力大家有目共睹，調和鼎鼐的功力更不在話下，要為民進黨拿下議長寶座根本不是問題，怎麼如此用心要為台南做事的人就得受到不斷的打壓，為了大局他還得隱忍，看在我這老同事眼中有多不忍，思考多日我決定與他共進退，忍痛寫下這個聲明，不為什麼，只為做人道義！

我知道我這麼做會受到黨紀處分，但試問過去民進黨是如何贏得選民的尊重與支持的？不就是那個苦民所苦、永遠與民意站在一起的一個政黨嗎。怎麼如今在台南卻成了可怕的一言堂，政策背離民意，房屋稅、地價稅不斷調漲，議員們卻受制於市府與黨團的要求，諸多時候成了無法落實民意的空殼民代。現在難得有如郭信良這般接地氣的議員，願意在民進黨這麼低迷的時候，接受蔡總統鼓勵為台南繼續承擔與付出，卻礙於新潮流派系把持下，無法被擺在一個對的位置，實是民進黨的一大損失。

艱困的非常時期，本人在對老朋友長年情感與黨紀處分兩難的取捨下，選擇了與民意站在一起，我的心沒有離開民進黨，一輩子支持民進黨也支持台灣這塊土地，但往往聲嘶力竭還是會輸給多數暴力，現在只盼一只聲明稿，能讓民進黨更加反思「人民才是頭家」的道理，直到那一日，台南依舊還是個人人稱羨的民主聖地！

深愛台灣的 吳通龍 痛心的退出民進黨。

(中時 )