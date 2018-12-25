中印啟動人文交流機制 陸外交部：兩國領導人達成的重要共識

2018年12月25日 18:43 旺報 呂佳蓉

針對中國和印度成功舉行了高級別人文交流機制首次會議，大陸外交部發言人華春瑩表示，建立中印高級別人文交流機制，是大陸國家主席習近平和印度總理莫迪達成的重要共識。中印作為世界兩大文明古國，加強人文交流有利於延續中印兩大文明交流互鑒的傳統，順應兩國人民交流與瞭解的意願，契合當前雙邊關係全面發展的需要，有著巨大發展空間和潛力。

華春瑩表示，今年中印領導人舉行四次會晤。在兩國領導人戰略引領下，中印關係呈現全面改善發展的勢頭。此時正式啟動中印高級別人文交流機制，既是落實兩國領導人共識的重要步驟，和推動中印關係全面發展的重要舉措，也是構建東方文明復興的重要平臺，將有利於鞏固雙邊關係民意基礎，促進兩國關係健康發展，推動不同文明和諧相處，共同維護世界的和平穩定。

華春瑩表示，大陸外交部長王毅與斯瓦拉吉外長成功主持了機制首次會議，達成了一系列重要共識，開好了局，起好了步。接下來，希望兩國有關部門「八仙過海、各顯神通」，在雙方商定的文化交流與文物保護，教育合作與語言教學、旅遊合作與人員往來、青年互訪與體育交流、媒體交流與奧論環境、學術交流與合作製片等8個重要工作領域，開展豐富多彩的交流活動，使兩國廣大民眾真正從中受益，吸引更多人士設身中印友好交流的偉大事業，形成中印兩國27億人民的大交流、大合作，為實現龍象共舞奠定堅實的基礎，營造良好的環境。

(旺報 )