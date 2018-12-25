周董代言電動車獨賣 愛買可預購

2018年12月25日 17:21 中時 郭家崴

愛買途訊帝豪行動麥克風，原價3490元、明年1月22日前特價買1送1。(愛買提供)

愛買禾聯多功能電烤盤HHP-12A1B，原價2480元、明年1月22日前優惠買6送1。(愛買提供)

愛買任天堂Switch公司貨，9780元。(愛買提供)

愛買Ferrari滑板車FXA70，原價4280元、特價3290元。(愛買提供)

愛買LG55型OLED 4K聯網電視（OLED55B8PWA），原價9萬3900元、特價7萬9900元，買再送價值1萬4900元的LG大白空氣清淨機PS-W309WI。(愛買提供)

尾牙季到來，愛買即日起至明年1月22日推出尾牙採購專屬優惠，千項家電商品首度下殺買1送1起，因應大宗採購指定廚房小家電買6送1，並獨家推出滿額送現金禮券優惠，單筆滿5萬元送1000元，滿10萬元送2200元，最高滿100萬元送3萬5000元。

期間購買指定品牌商品送無線藍芽耳機、刀具、鍋具等20多項好禮，買指定品牌還有機會抽Gogoro、華航吉隆坡雙人來回機票。愛買全台16間門市也提供專線電話，由專人制定客製化優惠方案，便利公司行號尾牙贈品大宗採購，今年還提供禮品包裝及基本安裝服務，同時結合超過20家銀行推出家電刷卡分期優惠，最高可享24期零利率。

為配合政府推動空氣清淨政策以及擬訂2035年禁售燃油機車，「電動車」成為重點推廣品項，愛買公關經理王佳慧表示，因應運動跟環保風氣盛行，賣場中關於環保減碳的商品銷量年年成長5%至10%，這2年運動休閒商品包括自行車、戶外露營商品的業績每年平均穩定成長2成，因此在檔期間獨家開賣5款電動自行車，原價1萬8800元起、特價1萬7800元起，期間買任1款送價值2500元的美國品牌兒童滑步車。

其中，最具話題的就是周董代言的「麥」電動自行車，強調德國知名BOSCH電機，並有手機APP智慧啟動功能，可利用手機尋車、防盜、解鎖等功能；周董代言款還有「買炫」電動輔助自行車，有實用置物籃，是購物代步或親子雙載的便利車款，還有便利性可換電池充電的鋰電款。另有運動族必備的「愛酷」電動摺疊自行車款，便利長途邊運動邊旅行的客群，與講究智慧防盜的「酷寶」電動車款，以及強調避震功能的「EP1」車款。

此外，省力折疊滑板車適合上班族通勤兼具運動休閒，引進官方授權的Ferrari法拉利折疊式滑板車，紅黑經典配色搭配軟泡沫手柄、耐磨PU輪、最高可乘重100公斤。也因今年遊戲機/手機買氣成長3倍，推出任天堂Switch台灣公司貨主機優惠9780元起優惠。

去年帶動小家電尾牙業績爆漲10倍的買6送1優惠，今年品項包括指定品牌咖啡機、電磁爐等共7款。並首次於今年推出指定3C休閒商品買1送1 包括旺德藍芽喇叭平均每台不到300元、途訊帝豪行動麥克風平均每台1745元等。

且有鑑於今年智慧家電平均銷量增3成，液晶顯示器除了畫質晉升4K，隨著網路影音平台興起，聯網功能成為主流，這次有超過60款聯網電視最低8折起，部分機型再送影音平台90天套餐。

(中時 )