花博歡迎全球兒童免費入園 麗寶樂園、天空之夢摩天輪也跟進

2018年12月25日 17:02 中時 王文吉

麗寶樂園探索世界適合親子同遊，12月29日起提供為期23天兒童免費活動。（王文吉翻攝）

麗寶樂園探索世界「皇冠鞦韆」，適合親子同樂。（王文吉翻攝）

全球前十大「天空之夢」摩天輪搭上「花博兒童免費」熱潮，也推出23天全票陪同優惠。（王文吉翻攝）

台中市長盧秀燕走馬上任，立即兌現「2019年起12歲以下免費參觀花博」政見，緊鄰花博園區的麗寶樂園渡假區隨即跟進加碼，宣布「12月29日至明年1月20日麗寶樂園、天空之夢摩天輪12歲以下兒童免費」，但1位兒童須搭配1位全票陪同者，邀民眾一起賞花博、玩麗寶。

台中跨年晚會也將在麗寶樂園渡假區第二停車場熱鬧開唱，從跨年夜晚間6點一路陪民眾嗨翻到凌晨1點鐘，包含「搖滾天王」伍佰＆China Blue與金曲、金鐘雙金加持的盧廣仲壓軸獻唱，還有去年辣翻現場的安心亞，鼓鼓將與麗寶樂園吉祥物POPA Family驚喜同台。

今年跨年煙火秀配合市府政策響應環保，將以天空之夢絢爛燈光秀及舞台節目取代，將有結合花博的花卉主題及驚喜圖案與民眾一起迎接2019年。此外，為了帶動跨年連假與寒假春節人氣，12月29日至2019年3月3日凡於渡假區內當日消費累計滿3000元，即可抽現代汽車、福容大飯店無敵住宿券等多項好禮。

元旦是一年之初，天空之夢已是迎曙光的全新夯點，園方延續推出384米高空「尋光之旅」迎曙光活動，限量120名套票已於官網限時搶購，預估跨年當天渡假區將湧入20萬人潮。

(中時 )