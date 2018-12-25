花百元中上億元頭獎 中獎人包260萬給身障銷售員

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頭獎中獎人知恩圖報，花百元中了上億元頭獎後，願意花260萬元買輛頂級身障專用的休旅車給銷售員，創下中獎人對銷售人員最慷慨的紀錄。

今年10月23日大樂透頭獎開在南投，1.13億元彩金由一人獨得，獎落南投縣草屯鎮信義街的「順億電腦彩券行」；台彩總經理蔡國基表示，這名幸運兒是當地人，年約50多歲的男性上班族，他幾乎每期會在公司附近的投注站買大樂透、今彩539，這次只花100元、電選2注大樂透，沒想第1注就中頭獎。

大樂透開獎後，該名幸運兒行經投注站，看到店外張貼中頭獎的宣傳海報，回家拿出大樂透彩券到投注站自己對獎，發現頭獎幸運兒竟然就是自己，由於財不露白，當下壓抑興奮得心情、不敢在投注站張揚，回家立刻告訴太太，夫妻倆感覺「人生充滿無限希望」。

幸運兒前往台彩領獎時，表達最感謝的人，就是藉由他的「幸運之手」打出中獎彩券的銷售員，由於銷售員是名身障人士，對客人服務很好，從過去言談中得知，他因為行動不方便，努力工作就是希望買輛車來代步，幸運兒向台彩表達，願意出資260萬元買輛身障專用的休旅車，幫助銷售員圓一個夢想；也另包了6.6萬大紅包給「順億電腦彩券行」。

幸運兒也善用這筆獎金，把房貸還完、替兩個孩子準備教育基金以及保險等理財，一筆頭獎彩金等於圓了兩家人的夢想；而幸運兒最想對彩迷說的一句話是，「有買就有機會」。

蔡國基透露，中獎人與太太育有2個小孩，外觀特徵是頭大、方形臉、耳垂大、鼻子大且有肉；幸運兒中了大獎，愛心不落人後，將撥出380萬元做公益，其中，280萬元捐給南投縣草屯消防隊購買救護車，另100萬捐給財團法人台灣胰臟基金會。

(中時 )

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