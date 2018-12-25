真的下台了！行政院證實：賴揆勉予同意簽准葉俊榮請辭

行政院祕書長卓榮泰。中時電子報臉書

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真的下台了！行政院證實：賴揆勉予同意簽准葉俊榮請辭

教育部長葉俊榮昨突襲式宣布「勉予同意」，讓管中閔出任台大校長，消息一出，綠營反彈，行政院長賴清德今天中午召見葉俊榮後，傳出賴火速簽准葉俊榮辭呈。行政院下午5點召開記者會證實，院長賴清德已「勉予同意」，簽准葉俊榮請辭。葉俊榮確定成為教育部卡管後，第三位走人的教育部長。

行政院記者會是由秘書長卓榮泰、發言人Kolas Yotaka主持。卓榮泰表示，整個事件發生到現在，行政院都尊重教育部決定，但此事影響非常大，並說，也清楚院長、葉俊榮二位今天中午見面談此事，院長肯定葉的表現，也做了此決定。

卓榮泰說，行政院完全尊重教育部對台大校長案的決定，至於教育部長葉俊榮請辭的部分，行政院長賴清德是跟幾位院內同仁幾經考量，才做出決定。葉俊榮跟賴清德會面過程中有提到，同意管中閔擔任台大校長的公文已行文到台大，因此沒有任何理由可以改變這個狀況。

對於葉俊榮同意管案的過程是否有瑕疵？卓榮泰認為，回報給院長的過程應該可以更嚴謹，兼顧內部管理及分工上必要的尊重，今天早上賴清德跟蔡英文總統見面後，總統已表達尊重，葉俊榮也提出願意負起政治責任，至於找誰接任教育部長，待找到適當人選會宣布，目前暫由次長代理。

(中時電子報)

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