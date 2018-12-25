信義、魚池兩原住鄉長交接 都強調族群和諧

信義鄉長就職與交接典禮，布農族人以Pasibutbut（八部合音之小米豐收）祝福新任與卸任鄉長，並為鄉政祈福。（沈揮勝攝）

友善列印
中時
魚池鄉新、卸任鄉長交接典禮，鄉公所施政團隊大合照，見證歷史性一刻。（沈揮勝攝）
信義鄉長交接，史強（左一）卸任，全志堅（左三）就職。（沈揮勝攝）
魚池鄉陳錦倫2屆鄉長任滿（左），新任鄉長劉啟帆（右）就職。（沈揮勝攝）
信義鄉為山地原住民鄉，新鄉長就職，布農族以歌舞迎接。（沈揮勝攝）
信義鄉長交接典禮前，布農展演暖場。（沈揮勝攝）
新鄉國小布農族學童小朋友，以傳統Malasdabung報戰功。（沈揮勝攝）
信義鄉親與新、卸任鄉長合照紀念。（沈揮勝攝）
信義鄉卸任鄉長史強，由專車接往縣府擔任祕書，並預定明年三月接任觀光處長。（沈揮勝攝）
魚池鄉長交接後，各村村長走馬上任大合照。（沈揮勝攝）
魚池鄉長交接典禮，數百嘉賓共襄盛舉。（沈揮勝攝）
魚池鄉公所團隊主管，致贈紀念品給卸任鄉長陳錦倫（左六）。（沈揮勝攝）

日月潭周邊4鄉鎮，信義鄉屬山地原住民鄉、魚池鄉為平地原住民鄉，原鄉長史強、陳錦倫均任滿2屆，分由全志堅、劉啟帆當選接手，25日就職暨交接儀式，兩鄉典禮中都強調族群和諧；集集鎮長陳紀衡與水里鄉長陳癸佑則都獲連任，順利就職並延續施政。

信義鄉今年二月，爆出非原住民籍鄉民所居住與耕作之原住民保留地續約問題，掀起軒然大波；而魚池鄉則於六月中旬，由行政院原民會逕行公告全鄉3分之2土地，納入人口比例不到2%的邵族傳統領域，引發非邵族鄉民極度不滿；兩事攸關族群和諧，也都在選舉中發酵。

新任信義鄉長全志堅，與卸任轉職縣府祕書、並將在明年三月接手觀光處長的史強，在交接典禮中都強調，勝選「高興一天就好」，往後要面對的是更多的責任與壓力，尤其族群融合，要靠大家的智慧凝聚與共榮。

全志堅推崇史強任內規畫建造琉璃光吊橋，以及將於明年三月完工的雙龍景觀吊橋之前瞻與遠見；包括溫泉季、櫻花祭、葡萄節，對信義鄉觀光產業有巨大貢獻。史強則期勉全志堅勿忘參選初衷；對於他自己轉任縣府新職務則表示要用熱情、汗水和勤勞完成使命。

魚池鄉卸任鄉長陳錦倫與新任鄉長劉啟帆，致詞中提到日前連袂北上，向中央表達邵族傳統領域畫設案中，占全鄉98%以上之非邵族鄉民的意見與心聲，獲得行政院長賴清德的重視，並指示原民會對於此事應審慎評估與處理。

劉啟帆家族經營多家飯店並擁有日月潭規模最大的遊艇船隊，本身又是體育出身、大學教授，無論在旅遊業、教育界或運動領域人脈都相當寬廣，他的就職典禮，包括日管處長洪維新、縣府觀光處長王源鍾、中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田等，數百嘉賓到場祝賀。

(中時 )

朱立倫準備2020 王金平：我們祝… 20年議長生涯落幕 吳碧珠：只有…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。