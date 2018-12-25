信義、魚池兩原住鄉長交接 都強調族群和諧

2018年12月25日 17:55 中時 沈揮勝

魚池鄉新、卸任鄉長交接典禮，鄉公所施政團隊大合照，見證歷史性一刻。（沈揮勝攝）

信義鄉長交接，史強（左一）卸任，全志堅（左三）就職。（沈揮勝攝）

魚池鄉陳錦倫2屆鄉長任滿（左），新任鄉長劉啟帆（右）就職。（沈揮勝攝）

信義鄉為山地原住民鄉，新鄉長就職，布農族以歌舞迎接。（沈揮勝攝）

信義鄉長交接典禮前，布農展演暖場。（沈揮勝攝）

新鄉國小布農族學童小朋友，以傳統Malasdabung報戰功。（沈揮勝攝）

信義鄉親與新、卸任鄉長合照紀念。（沈揮勝攝）

信義鄉卸任鄉長史強，由專車接往縣府擔任祕書，並預定明年三月接任觀光處長。（沈揮勝攝）

魚池鄉長交接後，各村村長走馬上任大合照。（沈揮勝攝）

魚池鄉長交接典禮，數百嘉賓共襄盛舉。（沈揮勝攝）

魚池鄉公所團隊主管，致贈紀念品給卸任鄉長陳錦倫（左六）。（沈揮勝攝）

日月潭周邊4鄉鎮，信義鄉屬山地原住民鄉、魚池鄉為平地原住民鄉，原鄉長史強、陳錦倫均任滿2屆，分由全志堅、劉啟帆當選接手，25日就職暨交接儀式，兩鄉典禮中都強調族群和諧；集集鎮長陳紀衡與水里鄉長陳癸佑則都獲連任，順利就職並延續施政。

信義鄉今年二月，爆出非原住民籍鄉民所居住與耕作之原住民保留地續約問題，掀起軒然大波；而魚池鄉則於六月中旬，由行政院原民會逕行公告全鄉3分之2土地，納入人口比例不到2%的邵族傳統領域，引發非邵族鄉民極度不滿；兩事攸關族群和諧，也都在選舉中發酵。

新任信義鄉長全志堅，與卸任轉職縣府祕書、並將在明年三月接手觀光處長的史強，在交接典禮中都強調，勝選「高興一天就好」，往後要面對的是更多的責任與壓力，尤其族群融合，要靠大家的智慧凝聚與共榮。

全志堅推崇史強任內規畫建造琉璃光吊橋，以及將於明年三月完工的雙龍景觀吊橋之前瞻與遠見；包括溫泉季、櫻花祭、葡萄節，對信義鄉觀光產業有巨大貢獻。史強則期勉全志堅勿忘參選初衷；對於他自己轉任縣府新職務則表示要用熱情、汗水和勤勞完成使命。

魚池鄉卸任鄉長陳錦倫與新任鄉長劉啟帆，致詞中提到日前連袂北上，向中央表達邵族傳統領域畫設案中，占全鄉98%以上之非邵族鄉民的意見與心聲，獲得行政院長賴清德的重視，並指示原民會對於此事應審慎評估與處理。

劉啟帆家族經營多家飯店並擁有日月潭規模最大的遊艇船隊，本身又是體育出身、大學教授，無論在旅遊業、教育界或運動領域人脈都相當寬廣，他的就職典禮，包括日管處長洪維新、縣府觀光處長王源鍾、中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田等，數百嘉賓到場祝賀。

(中時 )