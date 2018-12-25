管中閔任台大校長底定 政院：看不到改變的理由

行政院秘書長卓榮泰（右）、發言人谷辣斯尤達卡Kolas Yotaka25日傍晚舉行記者會，說明葉俊榮提辭呈負責，院長也「勉予同意」。（方濬哲攝）

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彭媁琳、中時

針對管中閔任台大校長案，外界好奇教育部長葉俊榮下台後，管案是否又會生變？行政院秘書長卓榮泰今日舉行記者會表示，尊重教育部的權責，台大校長任命案公文已經行文到台大，往後看不到會改變這個狀況的理由。

教育部長葉俊榮昨日宣布將勉予同意管中閔就任台大校長，引起綠營政治人物不滿，今日一大早總統蔡英文即召集行政院長賴清德開會，蔡英文也在會中說了重話，認為教育部處理方式讓人措手不及，尤其是民進黨團被動獲知消息，顯然需要檢討。

卓榮泰今日下午舉行記者會時指出，中午一點左右，葉俊榮到政院與賴清德深談，葉俊榮一開始就拿出書面辭呈，他表示，這次決定造成輿論討論，各種不同意見的爭論，讓行政團隊回應上造成困擾，表示抱歉。

葉俊榮向賴清德重申，於教育部權責、維護台大學生權益，做了這個決定，辭呈中提到，處理台大校長遴選，負起政治責任，辭去教育部長一職。卓榮泰轉述指出，賴清德交談後，即刻在辭呈上批「勉予同意」四個字。

外界好奇，葉俊榮閃辭教育部長後，管中閔任台大校長案恐出現變化。對此卓榮泰表示：「台大校長後續公文處理，教育部行文到台大，教育部的權責，就是葉俊榮對它的意思，往後看不到任何理由會改變這個狀況。」

至於葉俊榮事前沒告知府院，事後又只以簡訊報告，過於草率等問題，卓榮泰表示，重點不是決定的內容，而是回報的時機，應該要更加嚴謹，不能消息發布出去後，政院不了解。

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