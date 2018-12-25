涂醒哲交接典禮太沒風度 網友反讚：許立明好多了

嘉義市卸任市長涂醒哲（左）致詞酸言酸語，新科市長黃敏惠及觀禮者淡定。（廖素慧攝）

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中時電子報
新任市長黃敏惠上台受到熱烈歡迎，她也熱情回應。（廖素慧攝）
嘉義市卸任市長涂醒哲（左）交印信給新任市長黃敏惠 （右），法務部長蔡清祥監交。（廖素慧攝）

九合一大選，前嘉義市長涂醒哲以2302票差距敗給國民黨當選人黃敏惠，今日就職典禮交接，涂醒哲致辭時兩度說「請黃市長別再唱衰嘉義」被狂噓下台。黃敏惠接著上台開場感謝涂4年的努力時，一回頭卻發現涂的位子空空如也，涂已提早離去，眾人錯愕。網友狂噓涂醒哲並說「突然覺得許立明還蠻有風度的」。

第10屆嘉義市長交接典禮25日舉行，卸任市長涂醒哲交官緩給新任市長黃敏惠，由法務部長蔡清祥監交，涂醒哲數細4年政績，並喊「涂規黃隨」，又說「請黃市長別再唱衰嘉義」，現場噓聲四起，尷尬下台。

新任市長黃敏惠接著上台時，底下掌聲熱烈，她開場感謝涂4年的努力，一回頭卻發現涂醒哲的位子空空如也，涂本人已離去，眾人錯愕，面面相覷。

前高雄代理市長許立明今日穿著牛仔褲，一身休閒出席就職典禮，和穿著三件式紳士西裝打領帶的韓國瑜交接印信，許立明被網友砲轟不尊重典禮。然而，看完涂醒哲的表現，網友反而覺得「許立明還蠻有風度的」

PTT網友說「民進黨真的都很沒風度 」、「連新頭殼都不幫的綠營政治人物XD 」、「竟然超越許立明 這個屌」、「乾 真的嫌輸太少」、「崩潰成這樣，真的可憐 」、「都可以組 Subuki 聯盟了」、「主子都這種水準 難怪下面的吱持者也是這種水準」、「我還以爲許立明是最沒風度的」、「南北涂丁一起串連 就是這麼簡單」、「吱吱都是輸不起的」、「上一次怎麼贏的真的神奇」、「他從開票到現在還是認為敗選都是別人的錯」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇

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