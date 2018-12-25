2019年北市跨年 貓空交管措拖出爐

2018年12月25日 17:40 中時 謝明俊

台北市政府舉辨2019年跨年晚會活動，有大量民眾湧入木柵貓空山區觀看101煙火秀，造成當地交通壅塞，為維護貓空地區交通順暢，北市警局將針對貓空上山路線進行交通管制。

台北市政府訂於12月31日（星期一）19時至108年1月1日（星期二）1時，舉辦「台北最High新年城-2019跨年晚會」，貓空地區為觀賞101煙火秀的熱門景點，每年均吸引眾多民眾上山觀賞，為維護貓空地區道路的交通順暢，指南路3段自12月31日14時起至108年1月1日2時止，實施階段性單向通行管制措施如下：

一、管制路段（視狀況彈性調整）：

(一) 指南路3段38巷貓纜貓空站至茶推廣中心實施單行管制，管制時間為107年12月31日14時至108年1月1日2時。

(二) 指南路3段34巷與40巷口(管制往指南宮、草湳方向)，管制時間為107年12月31日18時至108年1月1日2時。

(三) 指南路3段34巷與38巷口（管制下山方向），管制時間為107年12月31日18時至108年1月1日2時。

(四) 貓纜貓空站、茶展中心及草湳橋至指南路3段34巷與40巷口實施單行管制，管制時間為107年12月31日18時至108年1月1日2時。

(五) 貓纜貓空站→指南路3段38巷→指南路3段34巷→老泉街45巷實施單行管制，管制時間為107年12月31日18時至108年1月1日2時。

二、因應指南路3段實施彈性單向通行管制，建議行車改道動線如下：政治大學→指南路3段34巷與40巷口→指南路3段34巷與38巷口→貓纜貓空站→茶展中心→草湳橋→指南路3段40巷→政治大學。

三、延長大眾運輸工具營運時間：107年12月31日「貓空纜車」延長營運至108年1月1日2時，「棕15」、「小10」公車延長營運至108年1月1日2時。

交大提醒駕駛朋友行經管制道路時，依照執勤員警或義交指揮改道行駛，並請多利用貓空纜車及公車(棕15、小10)等大眾運輸工具前往，以避免交通壅塞；活動期間，警察廣播電臺及其他電臺將於各節目時段隨時插播活動周邊路況報導及交通管制措施，敬請留意收聽。如對於以上交通管制措施有任何疑問，可逕洽文山第一分局詢問（電話：02-29395734）。

(中時 )