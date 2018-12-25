王傳家疑通姦遭妻求償2000萬 法官擬聲請釋憲

2018年12月25日 17:48 中時 王己由,鄭任南

前職棒球星王傳家，遭胡姓妻子控告與杜姓小三通姦，案經檢察官依刑法妨害家庭罪章的通、相姦罪起訴，台北地方法院今(25)日下午開庭，王與杜女都不認罪，否認涉及通姦、相姦罪嫌；胡女除提出附帶民事求償200萬元，還在先前兩次調解庭中，以清償房貸和負擔兒子將來赴國外飛行學校學費等，要求王給付1800多萬元，總共索賠天文數字2000多萬元。

對於本件通姦案，承審法官林孟皇在爭點整理時，當庭認為刑法通姦罪違憲，但強調如果本案，他認為通姦罪違憲有聲請大法官釋憲必要，是否要以成立犯罪為前題，還把通姦罪釋憲與否，列為本案三大爭點之一，要原告被吿雙方做為下次言詞辯論的準備重點。

47歲王傳家曾代表國家隊，在杜哈亞運拿下金牌，現任新北市一所高職青棒隊教練，因妻子去年委託徵信社跟監並提告通姦，導致婚外情曝光，與王婚外情的43歲杜女，是王傳家的女粉絲。

去年11月4日清晨5點20分許，胡女在友人、徵信社及警方陪同下，到新北市三峽區台北大學附近，杜女承租的出租套房抓姦，發現丈夫與杜女全身赤裸站在床邊，兩人還急忙拿起枕頭、棉被遮蔽身體；王傳家與妻子爆發口角，杜女則趁亂穿衣後匆忙離去。事後，胡女對丈夫、杜女提告，因蒐證畫面沒拍到兩人性器交合，也未扣到沾有體液的衛生紙團及床單，北檢將全案不起訴。

王妻不服向高檢署聲請再議，強調蒐證影像有拍到丈夫下體勃起，尺寸與平常不符，有大有小，證明兩人當時確實發生性行為，案經高檢發回北檢續查，王、杜2人都被起訴。

北院審查庭今年8 月底曾經開庭，王傳家和杜女都不認罪，作無罪答辯。告訴人胡女的委任律師，除遞出200萬元附帶民事求償狀，還表示胡女先前表明無和解意願，請求法官重判2人。之後雙方經法院安排兩次調解，看看有無和解可能。審查庭則把本案後送刑庭重新分案，今(25)日下午開庭。王、杜2人的律師，對本案胡女提出的蒐證光碟和16張蒐證照片，都認為沒有證據能力，且是違法取證。王傳家則說，妻子和解金加起來2000多萬太高，不是他能負擔。庭訊後，法官改期明年3月4日開庭。

(中時 )