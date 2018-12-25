口埤小學、虎頭埤合作 共推獨木舟運動

教練指導口埤實小學生正確使用划槳用法。（李其樺攝）

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25日下午口埤實小30名學子換穿救生衣、手持划槳在虎頭埤滑獨木舟，現場歡笑聲不斷。（李其樺攝）
25日下午口埤實小30名學子換穿救生衣、手持划槳在虎頭埤滑獨木舟，現場歡笑聲不斷。（李其樺攝）
25日下午口埤實小30名學子換穿救生衣、手持划槳在虎頭埤滑獨木舟，現場歡笑聲不斷。（李其樺攝）

新化口埤實驗小學與虎頭埤風景區首度合作，推廣獨木舟水上運動，口埤實小30名學子換穿救生衣、手持划槳在虎頭埤滑獨木舟，現場歡笑聲不斷；虎頭埤風景區管理處表示，未來將新增獨木舟水上運動體驗項目，鼓勵學校和民眾來體驗水上運動樂趣。

校長王朝賜表示，口埤實小近年推廣山野教育、環境保護和親水課程，這學年向教育部申請實驗專案，獲得15萬元補助購買3艘獨木舟，又向光復國小借用3艘獨木舟，加上虎頭埤提供3艘獨木舟，一共9艘獨木舟提供課堂指導學生從事獨木舟運動。

王朝賜表示，口埤實小有一半學生為西拉雅族後裔，獨木舟為早期西拉雅族山野採集生活的重要工具，因此部落耆老一直希望能讓後代重新學習獨木舟；為此學校要求每個年級要上6到8周游泳課，加強水上求生應變能力。加上虎頭埤為台灣第一座水庫，水域設施完整，風平浪靜、氣候宜人，未來將定期在虎頭埤進行獨木舟教學，培養學生自我挑戰與團隊合作精神。

虎頭埤風景管理處專委鄭道立表示，今年12月29日起虎頭埤風景區新增水上獨木舟體驗項目，共有6艘獨木舟、2組SUP立式划槳，每小時1艘收費300元，自帶裝備收費120元。

另外，虎頭埤提供戶外教學套裝行程，包含攀岩、腳踏車、水域活動與生態文史踏查，每人4小時只要300元，歡迎民眾和學校來虎頭埤風景區體驗。

(中時 )

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