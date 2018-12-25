韓國瑜上任首日夜宿果菜市場！《新聞龍捲風》戴立綱、王又正現場直擊

2018年12月25日 17:46 中時 林淑娟

《大政治大爆卦》主持人王又正、周玉琴來到韓市長即將入住的房間。（中天）

平秀琳。（中天提供）

「你今天沒去高雄嗎？」是新聞台記者、主播昨天最夯的問候語。高雄市長韓國瑜12月25日在愛河畔宣布就職，正式入主高雄市府。中天新聞為了能讓民眾更近距離、零時差的感受高雄氣氛，總動員精銳盡出，招牌政論節目《新聞深喉嚨》是就職典禮後第一家訪問韓市長的媒體，《新聞龍捲風》昨晚10點也出動雙主持戴立綱、王又正，直擊韓市長上任首日夜宿果菜市場初體驗。

高雄市近日迎接新首長的一系列相關活動早已提前起跑，愛河旁熱鬧滾滾，湧入來自全台各地的民眾，攤商愈聚愈多。中天當家主播盧秀芳24日領軍主播群馬千惠、周玉琴、王又正、許甫、林嘉源前進港都、接力轉播，為完整呈現現場狀況，更調派多台SNG車、4G包、空拍機聚集高雄市區，多角度、全方位觀察報導。

《新聞深喉嚨》主持人平秀琳更是在韓國瑜就職後，跟著市長進入高雄市長室一窺究竟。《深喉嚨》製作單位表示，節目中除了主持人與韓市長深度對談，並透過新聞專題探討高雄現況，期待韓市長能針對包括輕軌、招商、建設等問題一一解答。

甫上任的韓國瑜行程滿檔，除了接受中天節目獨家專訪，25日晚上更史無前例夜宿十全果菜市場，中天新聞LIVE節目《大政治大爆卦》下午率先前進果菜市場，主持人王又正、周玉琴來到韓市長即將入住的房間，發現冰箱裡備滿各種提神飲料與零嘴，猜測韓市長可能將與攤商徹夜長談。《新聞龍捲風》則出動雙主持戴立綱、王又正，直擊市長夜宿果菜市場。現場攤商也透露，平常果菜市場都是凌晨兩、三點營業，晚上十點剛好是攤商們的睡眠時間，不過為了韓市長的到來，陪他到凌晨十二點也沒問題。

戴立綱表示，選前、選後已經訪問韓國瑜非常多次，但他強調這次很不一樣，「當他還是市長當選人的時候，他可以有很多的夢，但今天他坐上了這個位子，你要告訴你的市民，你要做的是什麼，你要完成的是什麼，要真的能解決市井小民的問題」。

(中時 )