管案掀政治風暴 賴揆「勉予同意」批准葉俊榮辭呈

友善列印
中時

教育部長葉俊榮突襲式宣布勉予同意管中閔擔任台大校長，引發綠營內部政治風暴，行政院長賴清德今天中午約見葉俊榮後，已火速批准葉俊榮辭呈。政院祕書長卓榮泰也證實，管案已定，未來不會改變。

卓榮泰說明，今天中午接近一點時，葉俊榮進到政院與賴揆深談，葉俊榮一開始就拿出書面辭呈，說這次他做的決定造成輿論上的討論，各種不同意見的爭論也讓行政團隊在回應上造成困擾，對此他感到抱歉，但基於教部權責，台大學生權益，及維持大學自主教育原則，做了對外表示的決定，葉俊榮在辭呈中簡要說到，是為了處理台大校長遴選案擔起完全的政治責任，今天開始辭去部長一職，賴揆在交談後即刻在辭呈上同樣批示「勉予同意」。

對於准辭關鍵，卓榮泰表示，政院並未直接下達一個命令要葉俊榮執行，所以不涉抗命問題，整個過程中，葉俊榮回報給賴揆的重點不在於決定的內容，而是決定的時機，也就是回報的程序應該要更嚴謹，換言之，「教育部的權責可就內容做決定，但時機要告訴行政院」，免得重要政策在實施時，行政院並不了解，「重點在這裡」；而葉俊榮回報給賴揆時，當賴揆表示應該更審慎思考時，葉俊榮應該把審慎思考的結果，再回報一次，基本的要求在這裡。

外界好奇葉俊榮去職，是否會改變台大校長管中閔的任命案，卓榮泰說，葉俊榮已提及教育部的公文已行給文台大，已表達任命的意思，往後看不到理由會改變這樣狀況。

(中時 )

慶祝侯友宜、韓國瑜就職 土城老… 花蓮縣長徐榛蔚感恩會 各界代表…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。