108年元旦總統府升旗典禮交管方案出爐

2018年12月25日 18:23 中時 謝明俊

108年元旦升旗典禮交通管制範圍示意圖。

108年元旦升旗典禮交通管制時間與範圍。

108年元旦總統府升旗典禮，將於元旦當天早上5時至8時，在總統府前廣場舉行，並在12月３0日上午10時至17時舉行預演，台北市警局將在兩個時段，對會場週邊進行交通管制，管制方案如下：

一、 設備搭建：

（一） 管制時間：107年12月27日（星期四）9時至12月31日（星期一）21時。

（二） 管制範圍：凱達格蘭大道（重慶南路至懷寧街（均不含道路）雙向最外側車道）等區域。

（三） 管制原則：管車不管人。

二、 預演：

（一） 管制時間：107年12月30日（星期日）10時至17時。

（二） 管制範圍：重慶南路以東，寶慶路以南，公園路以西，貴陽街以北（以上道路均不含），所圍範圍內區域。

（三） 管制原則：管車不管人。

三、 升旗典禮：

（一） 管制時間：107年12月31日(星期一)21時至108年1月1日13時。

（二） 管制範圍：

1、 第1階段：

(1) 時間：107年12月31日21時至108年1月1日4時30分。

(2) 範圍：博愛路以東(不含道路)、寶慶路以南(含道路)、公園路以西(不含道路)、貴陽街以北(含道路)範圍內之相關路段（重慶南路南往北車流提前於愛國西路口管制，北往南車流提前於衡陽路口管制）。

(3) 管制原則：人、車管制，憑證入場。

2、 第2階段：

(1) 時間：108年1月1日4時至8時。

(2) 範圍：博愛路以東(不含道路)；衡陽路、襄陽路及常德街以南(不含道路)；中山南路以西(不含道路)；愛國西路以北(不含道路) 範圍內之相關路段。

(3) 管制原則：車輛管制。

3、 第3階段：

(1) 時間：108年1月1日8時至13時。

(2) 範圍：重慶南路以東(含道路)至公園路以西(不含道路)之凱達格蘭大道，寶慶路以南(不含道路)至貴陽街一段以北(不含道路)之重慶南路及懷寧街(視散場狀況彈性開放道路)。

(3) 管制原則：車輛管制。

為配合這項交通管制措施，台北市公共運輸處將協調公車業者改道行駛，詳情請查詢該處網站（http://www.pto.gov.taipei/）或台北市政府交通局網站（http://www.dot.gov.taipei/）。

同時，為因應本案活動需求，台北市停車管理工程處（http://www.pma.gov.taipei/）將公告貴陽街（公園路至博愛路段）、寶慶路（懷寧街至博愛路段）及懷寧街（寶慶路至貴陽街段）汽、機車停車格位暫停使用，並禁止車輛停放，請民眾配合提早將車輛駛離。

另外，台北捷運公司自107年12月31日22時起至108年1月1日8時止，關閉捷運臺大醫院站1號及4號西側出入口鐵門（臨二二八和平紀念公園），往公園路方向及其他出入口正常開放通行。

交大表示，升旗活動交通管制訊息將隨時提供各廣播電臺插播路況報導，北市警局特別呼籲：請駕駛人隨時收聽路況報導，提前改道行駛，避開管制區域，勿任意違規停車，並遵守員警的指揮疏導，以免增加管制區域周邊道路車流延滯及耽誤行車時間，共同維護交通順暢與安全。

(中時 )